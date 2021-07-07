ÇED raporundan: Kanal İstanbul için 200 bin ağaç ya sökülecek ya da kesilecek, çalışma alanının yüzde 52'si tarım arazisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2011’de “çılgın proje” olarak tanıtılan ve 26 Haziran’da, temeli atılan Kanal İstanbul’un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, proje, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca, Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşan güzergahta doğaya etkisi ağır olacak. Projenin 4.5 milyon metrekarelik ormanlık alanda yapılması planlandığı ve geçiş güzergahının yüzde 52’sinin tarım alanı olduğu belirtilirken ÇED raporuna göre, ormanlık alanda bulunan 200 bin 878 adet ağaç ya sökülecek ya da kesilecek.

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Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kanal İstanbul'a son şekli verilen bin 595 sayfalık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, incelendiğinde projenin kentin ekonomisine ağır darbe indirmesi bekleniyor. Kanal İstanbul'un çevresindeki tarım alanları ‘Yenişehir İmar Planları' ile yapılaşmaya açılırken, kanalın inşa edileceği hatta ise tarla ve meralar yok alacak.

Yüzde 52’si tarım arazisi

ÇED raporuna göre, Kanal İstanbul projesinin çalışma alanının yüzde 52 ile en büyük bölümünü tarım arazileri oluşturuyor. Geriye kalan alanın yüzde 10.8’i göl, yüzde 8.1’i kıyı kumulları, yüzde 7.3’ü mera, yüzde 6.5’i çayır, yüzde 6.5’i fundalık, yüzde 4.1’i yerleşim ve yüzde 3.8’i orman alan alanlarından oluşuyor.

Proje güzergahında yer alan 440 meradan, 13 milyon 437 bin metrekare büyüklüğündeki 418’inin mera niteliği kaldırılacak, 22’sinde ise tapu kaydında tedbir veya davalar olduğundan henüz çalışmalar sonlandırılamadı. Kaybolacak tarım ve mera alanları toplam 40 milyon 710 bin metrekare…

200 bin 878 adet ağaç ya sökülecek ya da kesilecek

Proje üzerinde, 4.5 milyon metrekare de orman alanı bulunuyor. ÇED raporuna göre, ormanlık alanda bulunan 200 bin 878 adet ağaç ya sökülecek ya da kesilecek. Ancak, bu sayının rapora eklenmeyen genç ağaçlarla iki katına çıkarak 400 bini bulabileceği belirtiliyor.

1 milyar 155 milyon metreküp hafriyat

Küçükçemece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü güzergahında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesinde çıkarılacak 1 milyar 155 milyon metreküp hafriyatla, Marmara Denizi’nde 3 yapay ada yapılması planlanıyordu. Mali açıdan etkin görülmediği için çıkarılan toprak ile Karadeniz kıyısında 38 kilometrelik kıyı dolgusu yapılacak.