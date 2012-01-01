Çeçinistan'ın 'cin hastanesi'



T24 - Çeçenistan'ın Grozni kentinde hizmet veren "İslami Tedavi Merkezi" diğer adıyla Cin Hastanesi'nde cin çarpanlar tedavi ediliyor.





Hastanenin girişin iki yanındaki tabelalardan birinde “Şifasız hiçbir hastalık yaratılmamıştır”, diğerinde ise “İndirdiğimiz Kuran, Müslümanlar için şifadır” ayetleri yazıyor. İçeriye girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmamızı istiyorlar. Yalınayak girdiğimiz merkezdeki sessizlik dikkatimizi çekiyor ama az sonra bu sessizlik yerini korkutucu çığlık seslerine bırakıyor.



HaberTürk'te yer alan habere göre; Cin Hastanesi, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un talimatıyla kurulmuş. Uzmanlar batıl inançlara sahip halkın, cinci, büyücü gibi insanlara gittiğini, üstüne para verip büyülerle, tılsımlarla kandırılıp sömürüldüklerini söyleyince Cumhurbaşkanı Kadirov da “Kuran da cinlerin varlığını ve insanlara etkisini kabul etmektedir. Madem halk bu tür tedaviye bir ihtiyaç duyuyor, öyle ise bu işi kalpazanların, cahillerin eline bırakmayalım. Bu tür hastaları dine uygun biçimde tedavi etmek üzere ruhani bir hastane açalım” diyerek merkezin açılmasını sağlamış.

Hastaneye gelenler ücretsiz tedavi ediliyor. Merkezin tüm masrafları Kadirov’un babası eski Cumhurbaşkanı Ahmet Hacı Kadirov Vakfı bütçesinden karşılanıyor. Binanın zemin katında bizi Mayir Beki karşılıyor. İlahiyat mezunu Mayir, görevini ‘dini usule göre tedavi uzmanı’ olarak tanımlıyor ve bizi hastaların ilk kabul noktası olan odaya alıyor.







Kuran dinletip test yapıyorlar



Merkeze ilk gelen hastalara önce burada bir test yapıyorlar. Cin çarpan ya da herhangi bir rahatsızlığı olanların yanı sıra herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler de kendilerini kontrol ettirmek için geliyorlar. Yapılan testle kimi cin çarpıp çarpmadığını anlıyorlar. Test için başvuran kişileri sandalyelere oturtup gözlerini kapatmalarını istiyorlar. Daha sonra bant kaydından Kuran-ı Kerim dinletiyorlar. 20 dakika boyunca bu kaydı dinleyen kişilerin ne hissettikleri soruluyor. Verilen cevaplarla o kişiye cin mi çarpmış, büyü mü yapılmış yoksa psikolojik sorunları mı var anlamalarını sağlıyor.





'Göz kapakları titriyorsa kesin'



Cin çarpıp çarpmadığı şöyle anlaşılıyor: Eğer gözleri kapalı bir şekilde Kuran dinlerken, göz kapakları titriyor, göz bebekleri sağa sola hareket ediyor, ağlıyor, vücudu sarsılıyorsa, bayılıyorsa ya da bazen “Okumayın” diye bağırıyorsa işte o zaman bu belirtileri gösteren kişiye ‘Cin çarpmıştır’ teşhisi konuluyor. Eğer Kuran dinleyen kişi vücudunda ısınma, özellikle baş bölgesinde hissedilir derecede ısınma olduğunu, ellerinde ve vücudunun herhangi bir yerinde uyuşma, rahatsızlık ve ağlama hissi olduğunu söylüyorsa işte o zaman o kişiye “Büyü” yapıldığına hükmediliyor.







