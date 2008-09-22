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Dünya

Cecilia'dan Sarkozy'ye suçlama

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eski eşi Cecilia, "Sarkozy, büyük siyasi organizasyonlar yapan yeni eşimin iş almasını engelliyor" dedi.

22 Eylül 2008 03:00

Aylardır ortalarda görülmeyen Fransa'nın eski First Lady'si Cecilia İsviçre basınına zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ekim ayında evlendiği organizatör Richard Attias ile son derece mutlu olduğunu söyleyen Cecilia, "Tek sorun Nicolas Sarkozy... Büyük siyasi organizasyonlar yapan eşimin önünü kesiyor, iş almasını engelliyor" dedi. "Dünya Ekonomik Forum'unun toplantıları başta olmak üzere eşimin düzenlediği organizasyonları Sarkozy sabote etti" dedi.

Sarkozy, Cecilia'dan boşandıktan sonra, şarkıcı ve eski model olan Carla Bruni ile dünyaevine girmişti.

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