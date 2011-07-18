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Dünya

ÇEÇENİSTAN'DAN ENERJİ İÇECEKLERİNE YASAK MOSKOVA (A.A)

18 Temmuz 2011 22:10

-ÇEÇENİSTAN'DAN ENERJİ İÇECEKLERİNE YASAK MOSKOVA (A.A) - 18.07.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde enerji içeceklerinin 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanmasının planlandığı bildirildi. Çeçenistan Sağlık Bakan Yardımcısı Rukman Bartiyev sağlık yetkililerinin enerji içeceklerinin 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanmasını önerdiğini belirterek, ''Enerji içecekleri ve bira birbirine çok yakın. Ayrıca enerji içecekleri sağlık açısından da zararlı'' diye konuştu. Sağlık Bakanlığının bu adımı, bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da eleştiriliyor.

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