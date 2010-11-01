-ÇEÇENİSTAN'DA MİLİTAN KENDİNİ HAVAYA UÇURDU: 9 POLİS YARALANDI ROSTOV (A.A) - 01.11.2010 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir militanın kendini havaya uçurduğu, 9 polisin yaralandığı bildirildi. Polis sözcüsü Magomed Hamçiyev, olayın, militanların gizlendiği bir yere düzenlenen baskın sonuçlanmak üzereyken meydana geldiğini belirtti. Hamçiyev, militanla polisler arasında açılan karşılıklı ateşten sonra polislerin yaklaşması üzerine militanın el yapımı bombayı infilak ettirdiğini söyledi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.