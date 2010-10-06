-ÇEÇENİSTAN'DA KIZ KAÇIRANA PARA CEZASI MOSKOVA (A.A) - 06.10.2010 - Çeçenistan'da kız kaçıranların bundan böyle yaklaşık 50 bin lira para cezasına çarptırılacağı bildirildi. Çeçenistan hükümeti basın merkezinden yapılan açıklamada, bundan böyle kız kaçıranların, söz konusu para cezasını kızın ailesine ödemeyi göz önünde bulundurması gerektiği kaydedildi. Bu arada Çeçenistan Müftüsü Sultan Mirzayev de yaptığı açıklamada, "Bu andan itibaren kızı kaçıran bu yükümlülüğü de aklında bulundurmalı. Kızı kaçıranlar, kaçırılan kızın ailesine 1 milyon ruble (yaklaşık 50 bin TL) ceza ödemek zorunda" dedi. Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir erkek aşık olduğu ancak kendisini istemeyen kızı kaçırınca, kızın ailesi "onurunu korumak" ve kan davasını engellemek için bu evliliğe onay veriyor.