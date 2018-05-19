Çeçenistan'da kiliseye saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de militanların bir kiliseye saldırısında 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çeçenistan emniyet teşkilatından bir kaynak Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de Aziz Mikail Kilisesi'ne 4 militanın gerçekleştirdiği saldırı sırasında 2 polis görevlisinin ve kilisede bulunan bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yetkili, "Bir grup militan Grozni'deki Aziz Mikail Kilisesi'ne girme teşebbüsünde bulundu. Saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyon sırasında 2 polis görevlisi hayatını kaybetti. Bu kişiler Çeçenistan'da görevli olarak bulunuyordu. Ayrıca kiliseye gelen bir sivil de hayatını kaybetti" diye konuştu.

4 militan öldürüldü

Operasyon sırasında 2 polis görevlisininse yaralandığı kaydedildi. Yetkili, tüm militanların öldürüldüğünü ifade etti.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamasında 4 militanın ayin için gelen sivilleri rehin almak amacıyla Grozni'nin merkezinde bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ne girmeye çalıştıklarını, bunun üzerinde güvenlik güçlerinin beklemeksizin düzenledikleri operasyonda 4 militanın da öldürüldüğünü, yaralanan bir polis görevlisinin kurtarılamadığını, bir sivilin de yaralandığını açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemeler yaptığı bildiriliyor.

Kadirov: Militanların bir Batı ülkesinden talimat aldığına yönelik bilgi var

"Militanların bir Batı ülkesinden talimat aldıkları yönünde bilgi var" diyen Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, kendisinin de olay yerine giderek, sadece birkaç dakika süren operasyonu bizzat kontrol ettiğini ifade etti.

Soruşturma Komitesi ceza davası açtı

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi'nin Grozni'de bulunan Aziz Mikail Kilisesi'ndeki insanlara yapılan saldırıyla ilgili ceza davası açtığı öğrenildi. Komite ayrıca saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini de doğruladı.

Soruşturma Komitesi'nin sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ön bilgilere göre saldırı sonucunda kiliseyi koruyan 2 polis çalışanı hayatını kaybetti, 2 polis görevlisi yaralandı, içerideki sivillerden biri de öldürüldü. Kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Dört militan öldürüldü. Üzerlerinde bıçak ve düz namlulu silahlar bulundu" ifadelerine yer verildi.

Saldırganlardan birinin kimliği tespit edildi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Grozni'deki Aziz Mikail Kilisesi'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişinin Grozni'nin banliyösünde yaşamış olduğunu açıkladı.

Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Çete üyelerinden birinin kimliği tespit edildi. Bu kişi, Grozni'nin banliyösündeki kasabalardan birinde yaşıyormuş. Cesetlerden bir tanesiyse ne polis çalışanı, ne de sivil olarak tespit edilebildi" dedi ve şöyle devam etti:

"Akıllıca, cesur ve çok cesur eylemlerle teröristleri etkisiz hale getirerek insanların hayatını kurtaran herkese çok minnettarım. Yüksek ödülleri hak ediyorlar. Tesisin güvenliğini sağlayan emniyet görevlilerine de minnettarım. Cesur ve net bir şekilde hareket ettiler."