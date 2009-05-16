Çeçenistan'da intihar saldırısı: 4 ölü

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yapılan bombalı intihar saldırısında 4 polisin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Rusya İçişleri Bakanlığının, Grozni'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada, bombanın temsilcilik binasının dışında patladığı kaydedildi.



Açıklamada, bombalı intihar saldırısı düzenleyenin akıbetiyle ilgili bilgi yer almadı.



Saldırıyla ilgili daha önceki açıklamada iki polisin öldüğü bildirilmişti.



Kremlin'in desteklediği Çeçenya Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, olayla ilgili açıklamasında cesaretlerinin kaybın daha fazla olmasını önlediğini, bu tür saldırıların bölgede istikrar kurma çalışmalarını sekteye uğratmayacağını söyledi.

