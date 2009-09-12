Çeçenistan'da intihar saldırısı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen intihar saldırısında, 3 polisin yaralandığı açıklandı.
Güney Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü
Marat Prokopenkov, saldırganın üzerindeki patlayıcıları Grozni'de bir
okul yakınındaki polis noktasının dibinde infilak ettirdiğini kaydetti.
Sözcü, saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 polisten 2'sinin
durumunun ağır olduğunu belirtti.
Bu arada İçişleri Bakanlığı, Dağıstan'da da güvenlik güçlerinin kuşattığı bir evdeki 4 militanın öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya'nın
güneydeki, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Kafkas'lardaki
cumhuriyetlerde son aylarda şiddet eylemleri ve güvenlik güçlerine
yönelik saldırılar arttı.