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Dünya

Çeçenistan'da intihar saldırısı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen intihar saldırısında, 3 polisin yaralandığı açıklandı.

12 Eylül 2009 03:00

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen intihar saldırısında, 3 polisin yaralandığı açıklandı.

Güney Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Marat Prokopenkov, saldırganın üzerindeki patlayıcıları Grozni'de bir okul yakınındaki polis noktasının dibinde infilak ettirdiğini kaydetti. Sözcü, saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 polisten 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Dağıstan'da da güvenlik güçlerinin kuşattığı bir evdeki 4 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın güneydeki, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Kafkas'lardaki cumhuriyetlerde son aylarda şiddet eylemleri ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar arttı.


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