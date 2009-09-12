Çeçenistan'da intihar saldırısı

Güney Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Marat Prokopenkov, saldırganın üzerindeki patlayıcıları Grozni'de bir okul yakınındaki polis noktasının dibinde infilak ettirdiğini kaydetti. Sözcü, saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 polisten 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.



