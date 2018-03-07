Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde içinde 9 kişinin bulunduğu Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Kazada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çeçenistan güvenlik güçlerinden bir kaynak, özel kuvvetlere ait bir helikopterin düştüğünü ve ilk belirlemelere göre, helikopterdeki 9 kişiden 5'nin hayatını kaybettiğini söyledi.

Arama-kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığını kaydeden kaynak, kesin ölü sayısının yapılacak çalışmaların ardından belli olacağının altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı: İki sağlık tugayı bölgeye hareket etti

Bu arada Çeçenistan Sağlık Bakanlığı, iki sağlık tugayının uçağın düştüğü bölgeye doğru yola çıktığını ve ölü sayısı hakkında henüz resmi bir veri bulunmadığını açıkladı.