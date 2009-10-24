Çeçenistan devlet başkanına suikast girişimi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a yönelik bir suikast girişimi engellendi.

Çeçenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinden bir keskin nişancının, Kadirov'un bugün Grozni'de ziyaret edeceği inşaat alanına doğru hızla ilerleyen aracın içindeki sürücüyü vurarak, öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kadirov'un bu sırada olay yerinde olmadığı, araçta teller bağlı bir kutunun bulunduğu kaydedildi.

Rus İnterfaks ajansı da yerel polise dayandırdığı haberinde, aracın içinde plastik patlayıcıların bulunduğu bildirdi.

Yetkililerden suikastçının kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz aylarda Çeçenistan'ın komşusu İnguşetya özerk bölgesinin Devlet Başkanı Yunus-Bek Yevkurov da bir suikast girişiminden güçlükle kurtulmuştu.