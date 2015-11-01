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Çeçen uyruklu Vahit Vazalina, sevinin otoparkında öldürüldü

31 yaşındaki Vazalina, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı

01 Kasım 2015 19:51

İstanbul Başakşehir'de otomobiliyle evine gelen Çeçenistan uyruklu Vahit Tarzai Vazalina, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtan inerek saldırganlardan kaçmaya çalışan 31 yaşındaki Vazalina, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'ye 2008 yılında geldiği öğrenilen Vahit Tarzai Vazalina, Kayaşehir 10. Bölgede ikamet ettiği evinin otoparkında saat 12.00 sıralarında saldırıya uğradı. Yabancı plakalı otomobiliyle otoparka gelen Vazalina'ya, 2 kişi aracının şoför mahallinin bulunduğu yere yan camdan ateş etti.

Omuzundan yaralanan Vazalina otopark içinde kaza yaptı ve aracından inerek evinin bulunduğu binaya kaçmak istedi. Saldırganlar Vazalina'nın peşinden giderek bina girişinde başına ateş ederek öldürdü. Silah sesleri üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vazalina'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan ve 2 bıçak buldu. Vazalina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis, olay yerinde inceleme yaptı. Evinden olay yerine inen Vazalina'nın eşi ise gözyaşlarına boğuldu. 

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Vahit Tarzai Vazalinaçeçenistancinayetbaşakşehir

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