Çeçen suikastının arkasında imam mı var?

T24 - Eski Çeçenistan Şeyhülislamı Semsettin Batukaev'e suikast girişiminde bulunan Bakhram Batukaev'e ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'kod adları' yer alan isimler deşifre oluyor. Azmettiricilikle suçlanan 'Bay Ali''nin Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov'un babası için yaptırdığı Büyük Grozni Camii'nin imamı Ali Tevsiyev olduğu belirlendi.

Gizli toplantılar yapmış

Akşam gazetesinin haberine göre, Bakhram Batukaev'in, azmettirici olarak ismini verdiği Bay Ali'nin Kadirov'a yakınlığı ile bilinen bir ajan olduğu ortaya çıktı.

Tetikçi olarak kullanılmak istenen Batukaev, Bay Ali lakaplı Ali Tevsiyev'i, Kadirov ile birlikte çektirdikleri bir fotoğraftan teşhis ederken suikast zincirinin diğer ayakları hakkında da bilgi verdi.

'Magamed' kim?

Kendisiyle irtibat kuran 'Magamed' olarak bildiği kişi için '1.80 boylarında küçük kulaklı, kısa saçlı, burnunu kaşlarla bitiştiği noktanın sol tarafında kesik izi var. Çeçenistan uyruklu ve ağzında iki 3 tane altın dişi var. Moskova'da yaşıyor. Herkes onu Magamed olarak biliyor ama ben ehliyetini gördüm, orada Abdul Kadırov yazıyordu' dedi.

Silah getirdi, gitti

Polis olayda kullanılacak silahları Türkiye'ye getiren kişinin ismini de tespit etti. İki suikast silahını 28 Eylül 2011 günü araçla Trabzon limanına getiren ve kod adı Mişa olarak bilinen kişinin aynı gün Sarp sınır kapısından çıkış yapan Rus vatandaşı Alu Khamidov olduğu belirlendi.

Olay nasıl gelişti?

13 yıla kadar hapsi istenen Batukaev 'Çeçenistan'da 'Magamed' adlı şahsın kendisini 'Bay Ali'ye götürdüğünü, 'İstediğimizi yapmazsan ailene zarar verilecek' diye tehdit ettiğini anlattı. İddianamede suikast süreci şöyle yer alıyor: Bay Ali, 2 bin dolar verip talimatı ilettikten sonra Batukaev 'Mişa' ile buluştu. Mişa'yla feribotla Trabzon'a geçip Türkiye'deki süreci yöneten İslam'la buluştu. Mişa, 2 suikast silahı olan çantayı İslam'a verip Türkiye'den ayrıldı. Batukaev, İslam'ın aldığı biletle İstanbul'a gitti. Batukaev'i yine İslam karşıladı ve Zeytinburnu'ndaki otele yerleştirdi. Birkaç gün sonra Batukaev'e, Şemseddin Batukaev'in oturduğu sitenin dış kapı anahtarını verdi. Batukaev görüştüğü eski Şeyhülislam'a 'Çeçenistan'a dönmek istiyorsan yardım ederim. Çeçenistan'daki hakim seni affetti' dedi. Eski Şeyhülislam daha sonra yanıt vereceğini söyleyince suikasta karar verildi.