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Çeçen suikastında 8. Birlik kuşkusu

Rus Gizli İstihbarat Servisi (FSB)'nin ’8’inci Birlik’ adında ölüm timi kurduğu, suikastçıların Avrupa’da Çeçen avladığı öne sürüldü

07 Mart 2009 02:00

Rus Gizli İstihbarat Servisi (FSB)'nin ’8’inci Birlik’ adında ölüm timi kurduğu, suikastçıların Avrupa’da Çeçen avladığı öne sürüldü

Son 6 ay içinde İstanbul’da 3 Çeçen liderin öldürülmesinin ardındaki sır perdesini aralayabilecek bir gelişme Norveç’te yaşandı. Vatan'ın haberine göre, NRK televizyonuna konuşan itirafçı Çeçen Ruslan (Aslan) Halidov, Norveç’e ayrılıkçı Çeçen komutan Magomed Oçerhacı’yı öldürmek için gönderildiğini ancak elini kana bulamak istemediği için suikasttan vazgeçtiğini anlattı:

FSB’nin emriyle kuruldu

“Rus gizli istihbarat servis FSB, Kadirov’dan Çeçen diasporasındaki ayrılıkçı komutanları ortadan kaldırması izin bir tim kurması emrini verdi. Kadirov da Şali’de ‘8’inci birlik’ adında bir tim kurdu. Bu birliğe Çeçen savaşında görev alan, ‘sabıkası olmayan’ gençler seçildi. Bunlara suikast eğitimi verildi. Daha sonra bu timin mensupları diasporada bulunan Çeçen komutanları öldürmek için görevlendirildi. Timin kimi öldüreceğine Kadirov kendisi karar veriyor.”

Kadınlara tecavüz ettiler

“Şu anda ölüm timi Avrupa’nın her yerinde. Turlayev bizzat kendisi gelerek hedefleri gösteriyor. Avusturya’da öldürülen Umar İsrailov’a suikast girişiminden haberimiz vardı. Kadirov’un sadece kendisine ait bir hapishanesi var ve direnişçilerin yakınlarına burada korkunç işkenceler yapıyor. Khosi-Yurt köyünde bulunan hapishaneye bizzat gittim. Kadınlara tecavüz ediyorlar.”

Almanya alarma geçti

İtiraflar üzerine, Dagbladet gazetesi Norveç istihbaratının Halidov’un ne amaçla ülkede bulunduğunu bildiğini ve takipte olduğunu yorumunu yaptı. Bu arada Alman Focus dergisi, ülkede yaşayan Çeçen liderlere yönelik operasyon istihbaratının Alman gizli servisini harekete geçirdiğini yazdı.

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