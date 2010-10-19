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Dünya

ÇEÇEN PARLAMENTOSUNA SALDIRI: 2 ÖLÜ MOSKOVA (A.A)

19 Ekim 2010 12:16

-ÇEÇEN PARLAMENTOSUNA SALDIRI: 2 ÖLÜ MOSKOVA (A.A) - 19.10.2010 - Çeçenistan'da parlamentoyu saldırı düzenlendi, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Resmi RIA ajansının haberine göre bir intihar eylemcisi ve silahlı 2 kişi parlamentoya saldırarak 2 kişiyi öldürdü. İntihar eylemcisi, parlamentonun dışında kendisini havaya uçururken, silahlı kişiler de bina çevresinde güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdi. Rus İnterfaks ajansı çatışmanın halen devam ettiğini duyurdu. Saldırı sırasında bazı kişilerin de rehin alındığı belirtildi.

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