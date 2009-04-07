Çeçen liderinden fuhuşa karşı 'çok eşli' önlem

Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen erkeklerden, birden fazla eş almasını istedi.



Kadirov, Rossiyskaya Gazeta'ya yaptığı açıklamada, Çeçenistan'daki kadın sayısının erkeklerden fazla olması nedeniyle çok eşliliğin gerekli olduğunu savunarak, "Bekar bir genç kız veya dul bir kadının herhangi bir erkekle ilişkisi olması halinde söz konusu kadının kardeşi kendisini ve ilişkiye girdiği erkeği öldürür" diye konuştu.



Bu açıdan çok sert geleneklerinin olduğunu vurgulayan Kadirov, şöyle konuştu:



"Bir kadın için ikinci veya üçüncü eş olmak ölmekten daha iyidir. Bu konuda bir yasa yok ancak ben herkese istemeleri veya imkanları olması halinde ikinci eş almasını söylüyorum. Yasalar çok eşliliğe izin vermemesine rağmen ben bu konuda erkeklere öneride bulunuyorum. Ancak yasalar konusuna gelince, yasalar fuhuşu yasaklıyor. Ancak Moskova sokaklarında kadınların kendisini satmasını engelleyebiliyor mu?"



Kadirov, Çeçenistan'da fuhşun tamamen ortadan kaldırıldığını ve kendilerinin bu konudaki tutumunun son derece katı olduğunu kaydetti.



Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın bağımsızlığa ihtiyacı olmadığını, ayrı bir devlet olarak yaşayamayacaklarını da söyledi.



Moskova'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya cinayetine değinen Kadirov, cinayetten sürgündeki Rus oligarklardan Boris Berezovski'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek, "Düşmanlarımız Politkovskaya'yı nasıl daha etkili kullanabilirlerdi? Onu öldürerek. Bunu kim yaptı? Ben bunun Berezovski olduğuna inanıyorum" dedi.

