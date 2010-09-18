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Dünya

ÇEÇEN LİDER ZAKAYEV SERBEST VARŞOVA (A.A)

18 Eylül 2010 10:13

-ÇEÇEN LİDER ZAKAYEV SERBEST  VARŞOVA (A.A) - 18.09.2010 - Polonya makamları, Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan ve dün sabah Varşova havaalanında tutuklanan ayrılıkçı Çeçen lider Ahmed Zakayev'i serbest bıraktı. TVN24 televizyonun haberine göre, serbest bırakılan Zakayev, mahkeme çıkışında Rusça yaptığı açıklamada, Polonya'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olarak kaldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Televizyon kanalının haberine göre, mahkeme, İngiltere'nin Zakayev'e siyasi sığınma hakkı tanımasını gözönüne alarak serbest bıraktı. Avrupa'da sürgünde yaşayan ayrılıkçı Çeçen lider Zakayev, hakkındaki uluslararası tutuklama emri nedeniyle Polonya'da tutuklanmıştı. Polonya polis sözcüsü Mariusz Sokolowski, Zakayev'in bu sabah başkent Varşova'da bir evden ayrılırken tutuklandığını ve savcılıkça sorgulandığını söylemişti. İngiltere'de yaşayan Zakayev, Çeçen konferansı için Polonya'ya gelmişti. Zakayev, terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Moskova yönetimi tarafından aranıyordu.

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