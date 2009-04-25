Çeçen lider Saralyapov Ceyhan'da

Çeçenistan Başkan Vekili Jalaudi Saralyapov, ülkesindeki savaş nedeniyle yaklaşık 300 bin Çeçen'in mülteci konumunda yaşamak zorunda olduğunu, bunların önemli bir kısmının da Türkiye'de bulunduğunu söyledi.



Türkiye Fahri Konsolosluğu, Ceyhan Belediyesi ve Ceyhan Kuzey Kafkas Kültür ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Cahar Dudayev ve Çeçen Şehitlerini Anma Gecesi'ne katılmak üzere Ceyhan'a gelen Saralyapov, Çeçen lider Cahar Dudayev'in gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirtti.



Saralyapov, yaptığı açıklamada, mücadelelerini sadece silahla değil, politik arenada da sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Ülkemizdeki savaş nedeniyle yaklaşık 300 bin çeçen değişik ülkelerde mülteci konumunda yaşamak zorunda kaldı. Bunların önemli bir kısmı da Türkiye'de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarımıza sahip çıktı. Bunun için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak yetkililerinden bu vatandaşlarımızın yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesini istiyoruz. Çünkü, Azerbaycan'daki Çeçenlerin koşulları gerçekten çok kötü. İnanıyoruz ki, Türkiye'deki Çeçenlerin koşulları iyileştirilirse bu durum Azerbaycan yetkililerine de örnek olacaktır."