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Dünya

Çeçen lider Ramazan Kadirov: Hayalim istifa etmek

Kadirov babasının 2004'te suikasta uğramasının ardından Çeçen siyasetinde güç kazanmış ve 2007'de Çeçenistan bölgesinin başkanlık koltuğuna oturmuştu

27 Kasım 2017 16:10

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinin devlet başkanı olan Ramazan Kadirov hayalinin istifa etmek olduğunu çünkü bölgeye liderlik etme sorumluluğunu çok ağır bulduğunu söyledi.

Ramazan Kadirov, babası Ahmet Kadirov'un 2004'te suikasta uğramasının ardından Çeçen siyasetinde güç kazanmış ve 2007 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinin başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kadirov'un birçok açıklaması geniş çevreler tarafından, bölgeye ek kaynaklar ve ayrıcalıklar tanınmasını sağlamak için Kremlin'le yapılan güç pazarlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

 

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