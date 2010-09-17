-ÇEÇEN LİDER POLONYA'DA TUTUKLANDI VARŞOVA (A.A) - 17.09.2010 - Avrupa'da sürgünde yaşayan ayrılıkçı Çeçen lider Ahmed Zakayev, hakkındaki uluslararası tutuklama emri nedeniyle Polonya'da tutuklandı. Polonya polis sözcüsü Mariusz Sokolowski, Zakayev'in bu sabah başkent Varşova'da bir evden ayrılırken tutuklandığını, halen savcılıkça sorgulandığını söyledi. Polonyalı yetkililer, Zakayev hakkındaki uluslararası tutuklama emri nedeniyle harekete geçmek zorunda olduklarını kaydetti. İngiltere'de yaşayan Zakayev, Çeçen konferansı için Polonya'ya gelmişti. Zakayev, terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Moskova yönetimi tarafından aranıyordu.