Çeçen lider Kadirov, yeni yardımcısını yarışmayla seçecek

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, yardımcısını bir televizyon yarışmasıyla seçeceğini açıkladı.

"Rusya 1" televizyon kanalında yayınlanacak "Ekip" adlı televizyon yarışmasının tanıtımında, isteyen herkes yarışmacı olabiliyor. Yarışmanın internet sitesindeki katılım formunda, adaylara Kadirov'a nasıl yararlı olabilecekleri soruluyor.



Katılım için en önemli şart, adayların bir ay kadar sürecek yarışma için işlerinden ayrılmaları ve çeşitli sınavlardan geçmek üzere Çeçenistan'a taşınmaları.



Yarışmadaki sınavlarınsa normal bir insanın fiziksel kabiliyetlerinin ötesinde olmayacağı vurgulanıyor.

"Çeçenistan düğününe katılıp, gelenekleri göreceksiniz"

Yarışmanın tanıtımında "Dağlara çıkacak, göllere gidecek, ormanlardan geçecek, Çeçenistan'ın ünlü tatil yörelerini görecek ve Çeçen misafirperverliğiyle, bir Çeçen düğününde kadınların hazırladıkları sofraları, gelenekleri göreceksiniz" deniyor.



Yarışmanın organizatörleri ayrıca katılımcıların güvenliğini de garanti ediyor. Adayların Ramazan Kadirov ve bir jüri tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.



Kazanan katılımcı da Kadirov'un ekibinde daimi bir işe sahip olacak.