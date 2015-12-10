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Dünya

Çeçen lider Kadirov suikaste mi uğradı?

Sosyal medyada yer alan iddia, Rus ve Çeçen kaynaklar tarafından doğrulanmadı

10 Aralık 2015 00:51

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un Grozni’de suikast sonucu ağır yaralandığı iddia edildi. Rus medyasında kısa sürede yayılan iddia, Rus ve Çeçen kaynaklar tarafından doğrulanmazken, Kadirov'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar da devam etti.

DHA'dan Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya'daki "Vkontakte" sosyal paylaşım sitesi çıkışlı olan iddiaya göre Kadirov'u taşıyan araç, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Kadirov'un ameliyata alındığı iddia edildi.

Ancak bu iddialar Rusya ve Çeçenistan'da hiçbir kaynak tarafından doğrulanmadı. Dahası, Kadirov sosyal medya hesaplarından hiçbir şey olmamış gibi paylaşım yapmayı sürdürdü.

Kadirov'un son olarak bugün öğle saatlerinde Kafkas bölgesi askeri garnizonda subaylara güreştiği açıklanmıştı.  

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