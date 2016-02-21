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Spor

Çeçen Lider Kadirov: Putin tişörtü giyen Tarasov'un cezasını biz öderiz

Putin tişörtüyle tepki çeken Rus futolcu Tarasov'a, Çeçen Lider Kadirov'dan destek geldi

21 Şubat 2016 15:15

Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında Kadıköy'de oynanan UEFA Kupası maçından sonra Rus futbolcu Dimitri Tarasov formaını çıkarmış ve Putin'li tişörtü taraftarla göstermişti. Rus kamuoyundan tepki gören futbolcuya Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov'dan destek geldi.

Posta'da yer alan  habere göre yaptıkları sonrası Lokomotiv tarafından 300 bin Euro ceza alan Tarasov’a destek veren Çeçen Lider, aynı zamanda onursal başkanı olduğu Grozni Terek takımına futbolcuyu davet ederek kariyerini burada sürdürmesi durumunda bütün cezayı karşılayacaklarını söyledi.


Dmitry Tarasov’un eylemini erkekçe ve futbolcuyu gerçek bir Rus vatansever olarak değerlendiren Kadirov, resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Bana göre Lokomotiv’in orta saha oyuncusu Dmitry Tarasov gerçek bir Rus vatansever. O, Türk takımı Fenerbahçe maçından sonra sahaya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tişörtü ile çıktı. Bu onun devlet başkanına ve yurduna olan tutkusunun göstergesi. O hiçbir şekilde rakip takımını rahatsız edecek bir açıklama yapmadı. Bu olay neredeyse küresel bir skandal gibi şişirildi.

Evet, bizim Türkiye ile zor zamanlar geçiren bir ilişkimiz var ama bu sonsuza kadar böyle olmayacak. Ben futbolu siyasete karıştırmak istemiyorum. Ama çok kısaca fikrimi söylemekistiyorum; Türkiye, Rusya'sız yapamaz. Biraz zaman geçecek ve güney komşumuz ilişkilerin düzelmesini isteyecek.

Tarasov’a gelecek olursak, UEFA daha karar vermedi ama kulüp kalkıp 300 bin Euro ceza verdi. Ben Lokomotiv’in kararını tartışma niyetinde değilim. Ancak Dmitry’nin yaptığı erkekçe. Bu yüzden Terek futbol kulübü böyle bir Rus vatanseveri sorunları ile tek başına bırakmama kararı aldı. Terek, futbolcuyu cezası ile birlikte satın almaya hazır. Eğer Dmitry ve Lokomotiv bu teklifimizi kabul etmez ise o zaman, takımımız yürekten bu cezayı ödemeyi teklif ediyor.

Dmitry, sen başını eğme. Sen başını dik tutmayı hak ettin. Dmitry, ayrıca sana çok önemli ve onurlu bir teklifim daha olacak. Bizim Lider-63 adında saygın ve onurlu kişilerden oluşan başka bir futbol takımımız daha var. Vladimir Putin resimli tişörtlerle oynuyoruz. Her yıl, takım dünya futbol yıldızları ile maç yapıyor. Lider-63 takımımızın kapısı da sana açık."

Kadirov, Instagram’dan gerçekleştirdiği paylaşımın yanına Vladimir Putin resimli tişörtleri giydikleri takım resmi ve altına da Dmitry Tarasov’un Fenerbahçe maçı sonrası görüntüsünü koydu.

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