Çeçen lider Kadirov: Putin ne derse 'emredersiniz' derim, ben bir askerim

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, 5 Nisan'da görev süresinin dolması üzerine yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu " Bu konuda karar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilecektir. Ben de buna 'emredersiniz' diyecek bir askerim" diyerek cevapladı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 5 Nisan 2016’da görev süresi dolacak olan Ramazan Kadirov, son birkaç gündür yaptığı açıklamalarla göreve devam etmek istemediğini duyurmuştu. Rus Interfax ajansına konuşan Kadirov, bu kararını Rusya yönetimi ile görüşüp görüşmediğine dair bir soruya “Hayır, bu konu henüz görüşülmedi. Hiç gündeme gelmedi. Eğer gündeme gelseydi bunu da size söylemezdim.” dedi.

Konuyu kamuoyu önünde gündeme getirmenin belli kuralları olduğunu dile getiren Kadirov, “Bunları yayınlamada öncelik Kremlin’indir. Görev süremin sona ermesine bir aydan biraz fazla süre kaldı. Gazeteciler bana sordular, ben de düşüncemi açıkladım; çünkü açıklamam gerekiyordu. Şimdi artık biliniyor.” ifadelerini kullandı.



Kendisine ve ekibine verilen görevleri federal merkezden aldıkları desteklerle yerine getirdiklerini belirten Kadirov, “Sonuçlar herkes tarafından görülebiliyor.” diye ekledi.



Çeçenistan'ı Rusya ile birleştirme süreci tamamlandı





Ramazan Kadirov, şu ifadeleri kullandı: “Bütün bu yıllar için, kendime bir görev belirledim; bilinen objektif sebeplerden dolayı halklarımızın arasında yerleştirilmiş yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak. Bugünlerde Çeçen halkları Ruslarla ve diğer Rusyahalkları ile birlik olma duygusunu hissediyor, binlerce genç insan ülkemizin güvenliği için hizmet ediyor ve bütün bölgelerden Rusya vatandaşları her gün tatil için Çeçenistan’a geliyor. Aslında Çeçen toplumu Rusya halkları ile tamamen bütünleşti, Çeçenistan veRusya Federasyonu’nu birleştirme süreci tamamlandı.”