Çeçen infazları tek elden mi?

İstanbul’daki Çeçen infazlarında kurbanlar susturucu kullanılarak başından vuruldu ve hepsi para toplamakla suçlanıyordu.



İstanbul’da önceki gece yine Çeçen infazı yaşandı. Ali Osaev, Zeytinburnu’nda kurşunlanarak öldürüldü.



6 Eylül’de Başakşehir’de Gazhi Edilsultanov, 9 Aralık’ta Ümraniye’de İslam Canibekof öldürülmüştü. İnfazlarda 3 ortak nokta: Hepsi başından vuruldu, cinayetler susturucu ile işlendi ve hepsi para toplamakla suçlanıyordu.



Hürriyet'in haberine göre, Çeçenistan'daki savaşın ardından İstanbul’a gelen Ali Osaev (48), önceki gün Zeytinburnu’nda otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü. Ali Osaev’den önce 6 Eylül’de Başakşehir’de Gazhi Edilsultanov (57) ve 9 Aralık’ta da Ümraniye’de İslam Canibekof (38) öldürülmüştü. Çeçen cinayetlerinde, kurbanların başlarından kurşunlanması, silah sesi duyulmaması ve hepsinin Çeçenistan için para topladığı iddiası ortak nokta olarak göze çarpıyor.



Susturuculu silahla kafaya 3 mermi



Çeçenistan’daki savaşın ardından eşiyle birlikte İstanbul’a yerleşen Ali Osaev, dün saat 23.00 sıralarında, üç ay önce taşındığı Gökalp Mahallesi, 37 Sokak, Numara 8’deki evinin önüne 34 AP 2696 plakalı Opel marka otomobiliyle geldi. Bu sırada plakası alınamayan, camları siyah film kaplı, mavi renkli bir otomobilden inen kişiler, Ali Osaev’in otomobiline peş peşe ateş etti. Ali Osaev kafasına isabet eden üç kurşunla öldü. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar aynı otomobille kaçtı. Görgü tanıkları, polise silah sesi duymadıklarını söyledi.



KGB’nin kullandığı suikast silahı MSP mi



Polis, cinayetin, İstanbul’daki diğer iki Çeçen cinayetinde kullanıldığı düşünülen çift namlulu, Sovyet Birliği döneminin istihbarat örgütü KGB yapımı özel suikast silahı MSP’yle işlenip işlenmediğini de araştırıyor. Çeçenistan’da Ruslara karşı albay rütbesiyle savaşan Gazhi Edilsultanov (57) da, el bombasıyla yaralandıktan sonra 2002 yılında Türkiye’ye gelmişti. Fenerbahçe’deki Çeçen Kampı’na yerleşen Gazhi Edilsultanov, yardımları eşit şekilde dağıttığı için kamp başkanı seçilmişti. Gazhi Edilsultanov, 6 Eylül günü, Başakşehir’de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Başına uzun namlulu silahlarda kullanılan 7,62 mm’lik iki mermi isabet eden Gazhi Edilsultanov’u öldürdükleri gerekçesiyle Aslan Abu B. ve Petimad K. adlı kişiler tutuklandı. Ancak cinayette kullanıldığı iddia edilen çift namlulu özel yapım suikast silahı MSP ise bulunamadı.



Altı çocuk babası 38 yaşındaki İslam Canibekof ise, 9 Aralık günü Ümraniye’nin Yukarı Dudullu Mahallesi’ndeki evinin önüne otomobilini park ederken çapraz ateşe tutularak vuruldu. Başına üç kurşun isabet eden İslam Canibekof öldü. Bu cinayette de suikast silahı MSP kullanıldığı sanılıyor. Eşi Ayşe Aliyava, battaniye ticareti yapan İslam Canibekov’un alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülmüş olabileceğini, bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

