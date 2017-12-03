T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu'nu öldüren şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANKARA'da 2013 yılında, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü'yü çalışma ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Peltek, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı

03 Aralık 2017 02:19

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANKARA\'da 2013 yılında, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü\'yü çalışma ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Peltek, Antalya\'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Peltek\'in üzerinde Fuat H. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
Alanya ilçesinde Mahmut Mahallesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimlik sorgusunu yapmak istedi. Şüphelinin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine jandarma üst araması yaptı, üzerinden Fuat H. adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Fuat H.\'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda Şanlıurfa doğumlu Ömer Peltek (27)  olduğu, \'tasarlayarak öldürme\' suçundan arandığı tespit edildi. Sağlık kontrolü sonrasında jandarma karakoluna götürülen Ömer Peltek\'in, 23 Mayıs 2013 tarihinde Ankara\'da Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü\'yü (54) öldürmek suçundan arandığı belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Peltek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Peltek,  Alanya L Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANKARACumhuriyetiTürkiye Fahri Konsolosu MedetPeltek Antalya AlanyaPeltekFuatAlanyaMahmut MahallesiEkiplerGözaltınaUlusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi UYAPSağlıkMayısAnkaraTipi Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24