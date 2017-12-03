Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu'nu öldüren şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANKARA\'da 2013 yılında, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü\'yü çalışma ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Peltek, Antalya\'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Peltek\'in üzerinde Fuat H. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Alanya ilçesinde Mahmut Mahallesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimlik sorgusunu yapmak istedi. Şüphelinin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine jandarma üst araması yaptı, üzerinden Fuat H. adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Fuat H.\'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda Şanlıurfa doğumlu Ömer Peltek (27) olduğu, \'tasarlayarak öldürme\' suçundan arandığı tespit edildi. Sağlık kontrolü sonrasında jandarma karakoluna götürülen Ömer Peltek\'in, 23 Mayıs 2013 tarihinde Ankara\'da Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü\'yü (54) öldürmek suçundan arandığı belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Peltek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Peltek, Alanya L Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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