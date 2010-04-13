Çeçen Cumhurbaşkanı Kadirov'un şaşırtan zevkleri

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Fransız Paris-Match dergisi bu haftaki son sayısında Rus yanlısı bu Çeçen liderin yaşamından kesitlere yer verdi. Dergi Kadirov’un başka birçok rakibini, geçmişte başkent Grozni’nin yanı sıra, İstanbul, Moskova ve Dubai’deki saldırılarla tasfiye ettiğini belirtiyor.



Konutunda özel hipodromu var



Paris-Match’a doğduğu köy Tsentoroy’da yaptırdığı özel konutunun kapılarını açan Ramazan Kadirov, konuğunu saat 24’ten sonra kabul etti. Yazıda, Çeçen liderin malikanesinin yapay bir gölle çevrili olduğu ve bir hipodromu bulunduğu belirtildi.



Sekiz kontrol noktasından geçtikten sonra Kadirov’un yanına yaklaşabilen Paris-Match muhabiri Romain Clergeat kendisinin sanki her an saldırıya uğrayacakmış gibi korunduğunu gözlemledi.

Kolunda 200 bin euro değerinde “Bovet Fleurier” marka saatiyle paha biçilmez otomobil koleksiyonlarını gösteren Kadirov, 500 bin euro’ya yeni aldığı safkan Arap atına kendi eliyle yem yedirmeyi unutmadı.



Yırtıcı hayvan zevkleri



Ramazan Kadirov henüz 34 yaşında. Çeçenistan’ın Rus yanlısı müftüsü babası Ahmet Kadirov’un 2004’te bir suikasta kurban gitmesinden sonra, Vladimir Putin tarafından önce Çeçenistan’ın başbakanlığına, 2007’de cumhurbaşkanlığına getirilmişti. Cumhurbaşkanı, kendine bağlı silahlı adamlarının (Kadirovtsiler) gözü önünde sık-sık güreşe tutuştuğu kaplanlarının bulunduğu hayvanat bahçesini de teşhir etti.





Hayvanat bahçesinde beslediği ayısıyla veya bir kurtla vakit geçirmenin, Kadirov’un başlıca eğlencelerinden birini oluşturduğu belirtiliyor.





Kadirov, sabahın saat 01’inde Paris-Match muhabiriyle, evine 1 kilometre uzaklıkta ve savaş sırasında delik deşik olan binaların yerine yaptırdığı konutların yapıldığı şantiyeyi denetlemeye de gitti. Clergeat bu durumu “Kadirov, kendine özgü merakları olan bu garip kişiliğinin ötesinde, ülkesini yeniden imar eden devlet adamı imajı vermeye çalıştı” diye yorumladı, bitmiş görünen savaşın yerle bir ettiği Grozni’nin pırıl pırıl bir kent haline geldiğinin altını çizdi.





Dergiye göre, özellikle Cumhurbaşkanı Medvedev, Kadirov’u başta tutmanın doğru bir tercih olup olmadığını gözden geçiriyor. Paris-Match, Kadirov’un Kremlin açısından gündeme giren bu gözden düşme sürecini şöyle özetledi: “İşler yolunda gittiği sürece, bu derebeyinin kendine özgü hallerine pek dikkat edilmiyordu. Ama artık 40 kişinin ölümüne neden olan terörist saldırıların beyni ‘Kafkas Emiri’ diye bilinen Doku Umarov karşısındaki Kadirov’un maç sonuçları pek de lehine değil.





Daha 19 Mart’ta, Vedano bölgesinde, Kadirov’un adamları Umarov’un güvenlik sorumlusu Ebu Halid’i pusuya düşürüp öldürmüştü. Kadirov bu olayı büyük bir zafer olarak ilan etti. 10 gün geçmeden iki ‘kara dul’ Moskova’nın göbeğinde intihar saldırısı düzenledi.