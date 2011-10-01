Çeçen cinayetinin sır perdesi aralanıyor

T24 - 3 Çeçen komutanın cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. 16 Eylülde yaşanan gündüz infazında asgari 8 kişilik bir Rus ekibin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle netlik kazandı.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, suikastın teorisyeni Nadim Ayupov ile Aleksandr Zharkov'un bir gün arayla Türkiye'ye girdiği ve Sultanahmet'te buluştuğu ortaya çıktı. Zeytinburnu'n da 16 Eylül'de sokak ortasında öldürülen Musaev Berkhazh, Rüstem Eltemirol ve Zaurberk Amriev adlı 3 Çeçen'in suiskastıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık ve polis, çok önemli bilgilere ulaştı.



Güvenlik kameralarına yansıyan Rus ajanların yurda girişleri, gündüz infazını nasıl ve nerede planladıkları ve cinayetin ardından yurtdışına çıkışları belirlendi.



2 hafta önce Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Rus ajanlar tarafından yapıldığı iddia edilen infazın perde arkasına ilişkin belgelere ulaşıldı.

Bir gün önce biraraya geldiler



Cinayeti organize eden Rus ajan Nadim Ayupov, 1 Eylül'de Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yapıyor.



İstanbul'a gelen Ayupov, bilgi timinde görevli elemenlar tarafından alınarak Sultanahmet'te bir otele götürülüyor. 2 Eylül'de suikastı planlayanlardan Rus ajan Aleksandr Zharkov İstanbul'a geliyor. Zharkov da ayrı bir otele yerleşiyor. Her iki ajanın birer gün arayla yurda gelişi kesinleşiyor.



İnfazda planlayıcı olan Ayupov ile Zharkov, 4 Eylül'de Gülhane'deki tramvay durağında buluşuyor. Görüntülere göre Ayupov, 2 dakika sonra da Zaharkov buluşma yerine geliyor. Ajanlar izlenmediklerinden emin olmak için sıkı sıka etrafı gözlüyor.

3 ayrı tim görev yaptı



Yetkililerin elde ettikleri bilgilere göre suiskastta 3 ayrı tim görev alıyor. Birinci tim olarak adlandırılan Ayupov ve Zharkov suikastı planlarken , diğer tim bilgi topladı ve üçüncü tim ise suikastı gerçekleştirdi.



Bilgi timinde görev yapan kadının ise Çeçen tetikçi Ziyaedddin M.'nin eşi Maria M. olduğu anlaşıldı. Görüntülerde bilgi toplayan kadın ajan Maria M'nin cinayetten önce başının açık cinayetten sonra ise yurtdışına çıkarken türban taktığı yer alıyor.



Üçüncü timde görev alan ve tetiği çeken isimlerden olan Ziyaedddin M., Maria M.'yle olaydan bir gün sonra pasaport işlemleri yapılırken yan yana görülüyor.



Nadim Ayupov, kamera görüntülerine göre olaydan bir gün sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Türkiy'eden ayrılıyor. Diğer Rus ajan Aleksandr Zharkov ise esrarengiz bir biçimde ortadan kayboluyor.



Suiskastta 2 ayrı araç kullandıldığı belirlendi. Zharkov ve Ayupov'un bulunduğu Opel Astra model araçla suiskasçilerin kullandığı araçlar Fatih'te buluşuyor.



Zharkov ve Ayupov, Zeytinburnu'nda suikastın yapılacağı yerde park ediyor. Daha sonra tetikçilerin aracı geliyor. 3 kişilik tetikçi grup, diğer araç gittikten sonra bölgede gezinmeye başlıyorlar. Saat 14.42'de gerçekleşen cinayette, suikastçılardan 2'si araçlarına binmekte olan 3 Çeçen'e ateş ediyorlar. Ardından araçtan inen bir suiskastçı, yerde yatan Çeçenlere tekrar kurşun sıkarak araçlarına binip uzaklaşıyor.

İkinci araçla kaçtılar



Ambarlı yan yoldan Güngören'e giden suiskast timi, Nazım Erten Sokak'ta aracı terk ediyor. Zharkov ve Ayupov'un bulunduğu beyaz renkli araç, 3 tetikçiyi araçlarına alıp uzaklaşıyor. Kamera kayıtlarına göre Beyoğlu'na, oradan Şişli'ye geçen otomobil, bazı bölgeledre durup araçtakileri indiriyor.



Son olarak sürücü Şişli'ye gelerek bir oto yıkamacı da aracı yıkıyor. Görgü tanığı polise verdiği ifadede ,yıkamacıya aracı getiren kişinin Türkçe'yi zor konuştuğunu söyledi.

Şapka takmışlar



Fındıkzade'de bir köftecide görüntülenen suiskastçının yanında kendisi gibi şapkalı iki kişi daha bulunuyor. Her üç kişininde suikast timinden olduğu sanılıyor. Polisin suikastta kullanılan silahların 9 milimetre olduğu ancak markaların tespit edilemediği de öğrenildi.



