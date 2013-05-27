Çeçen cinayetinde oklar 'Dayı Murat' lakaplı Murat Aluç'u gösteriyor

Çeçen direnişinin simge ismi Medet Ünlü öldürüldü. Polis katilin önce 'Ruslan Kemal' olduğundan şüphelendi, ancak Ruslan Kemal yetersiz delil nedeniyle serbest bırakıldı. Tetikçiyi giydiği yeşil tişört ele verdi. Katilin 'Dayı Murat' lakaplı Murat Aluç olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin çeteden sabıkalı, kahvehanede vakit geçiren biri olduğu öğrenildi. Tanıklar, Aluç'un Çeçenya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un adamları ile görüştüğünü de söyledi.

Deliller yetersizdi



Geçtiğimiz hafta Çeçen direnişinin simge ismi Medet Ünlü Ankara'daki ofisinde ölü olarak bulundu. Polis, Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti'nin Fahri Konsolosu olan Ünlü'yü öldüren kişi ya da kişilerin peşine düştü. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, ilk olarak Ünlü'nün ajandasında katilin isminin bulunduğu belirtildi. Söz konusu tetikçinin adının "Ruslan Kemal" olduğu iddia edildi. Fakat bu kişinin tetikçi olduğuna dair delil yoktu. Ayrıca Ruslan Kemal suikasttan bir gün sonra İstanbul'da Çeçenistan uçağı kalkmadan önce gözaltına alındı.

Tetikçi 'Dayı Murat' lakaplı Murat Aluç



Olayla ilgisi olmadığına kanaat getirildikten sonra serbest bırakıldı. İşte bu gelişmelerden sonra kamera kayıtlarındaki yeşil tişörtlü tetikçinin "Dayı Murat" lakaplı Murat Aluç olduğu belirlendi. Ekipler, katilin peşine düşerken o çoktan sırra kadem basmıştı. Aluç'un şoförlüğünü ise Ömer isimli yakınının yaptığı tespit edildi. Tanıklar, Aluç'un Çeçenya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un adamları ile görüştüğünü de söyledi. Ekipler, şimdi bu iki ismin peşinde.

Kimlerin azmettirdiği araştırılıyor

Daha önceki Çeçen suikastlarında tetiği çeken kişilerden bazılarının Rus gizli servisi KGB elemanı oldukları ortaya çıkarıldı. Ancak bu kez tetiği çektiği belirtilen Murat Aluç'un Türk vatandaşı olması akıllarda soru işaretleri yarattı. Emniyet yetkilileri Aluç ve Ömer isimli şoförünün kim ya da kimler tarafından azmettirildiğini araştırıyor.

Türkiye'de öldürülen Çeçen sayısı 7 oldu

Medet Ünlü suikastı ile Türkiye'de öldürülen Çeçenler'in sayısı 7 oldu. İlk cinayet 2008'de İstanbul Başakşehir'de işlendi. Gazhi Edilsuhtanov başından iki kurşunla öldürüldü. Ardından İslam Canibekov, Ali Osayev, Berk-Haz Musaevi, Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev uğradıkları suikast sonucu can verdi.

Sabıkası kabarık



"Dayı Murat" lakaplı Aluç'un sakıbası bir hayli kabarık. Aluç, 2007'de 5 milyon dolar uyuşturucu rantı paylaşımı ile başlayan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Son Nokta" operasyonunda gözaltına alındı. Tutuklandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Aluç işsizdi. Vaktini İstanbul Kağıthane'deki kahvehanelerde geçiriyordu...

Geçtiğimiz hafta işyerinde öldürülen Medet ünlü, özellikle Kadirov'a yönelik eleştirileri ile dikkat çekiyordu. Ünlü son olarak Boston'da meydana gelen saldırıların arkasında Kadirov'un olabileceğini söylemişti. Bombacı olarak gösterilen 2 kardeşin ise kurban olarak seçildiğini belirtmişti.