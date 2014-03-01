'Cebrail parti kursa desteklemem diyordu, şimdi CHP'yi destekliyor'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’i eleştirerek, “95’te Savaş Ay bu Pensilvanya’daki zatla röportaj yapıyor o zaman Türkiye’de. O zat ‘Cebrail gelip Türkiye’de parti kursa onun partisini bile desteklemem’ diyor. Siyasetten uzakmış. Sonra da saygıdan uzak ifadeyi 40 dereden su getirerek tevil etmeye çalıştılar. Bunların TV’sinde peygamber efendimizle ilgili ahlaki olmayan inancımıza ters böyle bir yaklaşımı sergileyenler orada da aynı yaklaşımı yaptılar. Şimdi tüm gücüyle CHP’yi destekliyor” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli’nde halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

CHP kaset, AKP eser siyaseti yapar

CHP kaset siyaseti yapar, esersizlik siyaseti yapar. MHP hakaret siyaseti yapar, BDP gerilim siyaseti yapar. Ama AK Parti eser siyaseti yapar. Onlar iftiralarıyla biz eserlerimizle ayakta durmaya çalışırız. CHP’nin anlayışında belediyeciliği bulamazsınız

Eyy genel müdür…

1994’te İstanbul’da yolsuzluk vardı. İSKİ yolsuzluğunu duymuşsunuzdur. Şimdi CHP’nin genel başkanı yolsuzluk kasetleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Sizin geçmişiniz kirli. EY Genel Müdür, biz senin SSK Genel Müdürlüğünü biliyoruz.

5 koyunu kaybeder gelirler

Buna 5 tane koyun teslim etmez, kaybeder gelir. Bunlar ifitra etmekle ayakta kalacaklarını sanırlar.

İstanbul dünyanın sayılı temiz kentleri arasına girdi. Doğalgazı süratle yaygınlaştırdık. Doğalgaz deyince aklıma anacığım geliyor. Ah garip analar neler çekti neler.. Şimdi kombiye basıyoruz düğmeye bütün daire ısınıyor. Gazeteler maske dağıtıyordu hava kirliliğinden dolayı. Şimdi öyle bir şey yok.

Bir internet yasası. Resmi Gazete’de yayınlanmadan bir yasal düzenleme bununla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edilemez. Bu CHP’de aklı evveller de var kalkmışlar kim verdiyse bu aklı, yine Pensilvanya’dan mı geldi bilemiyorum kalktılar resmi aysa yayınlanmadan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular, Anayasa Mahkemesi’ reddetti.

HSYK’da da buna benzer yola başvurdular. Bu kez de verdikleri dilekçe eksik. AYM onu da iade etti. Bu işlerin yolu milletten geçer milletten. Bunların millete gidecek yüzü yok. Bunların işi Anayasa Mahkemesi’ne gitmek. 29 gün sonra boyunun posunun ölçüsünü alacaksın.

CHP genel müdürü bir kez doğruyu söyledi

İftira ile dedikodu ile montaj kasetlerle muhalefet çok açık şekilde Türkiye’yi dünya gündeminden koparmaya çalışıyor.

CHP’nin genel müdürü şu koltuğa oturalı 4 yılı geçti. 4 yılda söylediği sadece bir doğru cümle var. ‘Yalancıdan, hırsızdan Başbakan olmaz’ diyor. 4 yılda söylediği tek doğru cümle bu. İşte bu nedenle CHP Genel Müdürü Başbakan olamadı ve olamayacak. Hırsızlık, yolsuzluk, ayrımcılık, yasaklama bunlarda.

Sen SSK Genel Müdürü iken yolsuzluğun içindeydin, seni Rahşan affıyla kurtardılar. Rahşan affı olmasa sen de içerdeydin. Bunların tarihi darbe, zulüm, yolsuzluk tarihidir. CHP’nin eski genel başkanıyla ilgili çirkin bir kaset yayınladılar. O kasetle CHP’yi yeniden dizayn ettiler. Şimdiki genel başkan oldu.

Meclis’te bu kaseti getirdiklerinde arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Dedim ki ‘’TİB’e girin ve bu yayını kestirin.’’ Bizim ahlak anlayışımızda böyle bir şey olamaz. Bunlar yapar, Pensilvanya yapar mı? Yapar. Kendisi kasetle başkan oldu.

Kasetle gelen kasetle gider. Kasetle siyaset yapanlar yarın işleri bitince aynen bir kasetle ortadan kaybolacaklar. CHP, Pensilvanya’daki o zat tarafından idare ediliyor. Ellerine kasetler gönderiliyor, montaj kasetler. 90 yıllık CHP, Pensilvanya’daki bri zat tarafından kukla gibi oynatılıyor.

95’te 'Cebrail parti kursa desteklemem' diyordu

95’te Savaş Ay bu Pensilvanya’daki zatla röportaj yapıyor o zaman Türkiye’de. O zat ‘Cebrail gelip Türkiye’de parti kursa onun partisini bile desteklemem’ diyor. Siyasetten uzakmış. Sonra da saygıdan uzak ifadeyi 40 dereden su getirerek tevil etmeye çalıştılar.

Bunların TV’sinde peygamber efendimizle ilgili ahlaki olmayan inancımıza ters böyle bir yaklaşımı sergileyenler orada da aynı yaklaşımı yaptılar. Şimdi tüm gücüyle CHP’yi destekliyor.

Aralık’ta iktidarı devirecekler. Olmadı. Ocak’ta devirecekler Tutmadı. Şimdi AK Parti 30 Mart’ta yüzde 35’in altına düşecek, Nisan’da da yeni hükümet kurulacak. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış.

Bir dava dosyasında 3 bine yakın insanı dinlediler. Kendileri hariç herkesi dinlemişler.

Biz onların izini sürmeye başladık. Bunların inine gireceğiz ve bunları oradan çıkaracağız. Bu ülkenin ulusal güvenliğini koruma görevimiz var. Türkiye’nin mahrem, gizli konuşmalarını dinlemiş ve bunları da birilerine servis etmişler.

Hala yargıyı kilitlemeye, iş göremez hale getirmeye çalışıyorlar. Ortada şantaj, casusluk varken yargı buna sessiz kalıyor. CHP ve MHP de bu tehlikeli duruma destek veriyor.

HSYK’daki yasayı işte bu paralel yapıdan kurtarmak için düzenledik. İnternet yasasını bu dinlemeleri engellemek için yaptık. Ama CHP bu yapıya kol kanat geriyor. CHP’nin yaptığı tek somut iş çıkardığımız kanunları AYM’ye götürmek.

Meclis’in halini görseniz. Meclis’e gelip çalışmazlar. Ama bizim ekibimiz gümbür gümbür orada. Sizi milletimiz Meclis’e çalışın diye gönderdi. Sadece 15-20 kişi orada. Bu darbe, ihanet girişimi benim şahsıma, hükümete yönelik değil Türkiye’ye yöneliktir. Merak ediyorum bu CHP’nin genel müdürü Marmaray’dan acaba geçti mi? Şimdi bu 3. Köprüye de karşılar. Paralel yapının paralel devletin hesabını göreceğiz. Hesabı çok ağır olacak

Ülkemin dağlarına bahar geldi. Silah ticareti yapanlar, kan ticareti yapan vampirler bundan çok rahatsız. Terör meselesini çözüm yoluna koyduğumuz için bize saldırıyorlar.

Eski Türkiye gelirse yolsuzluk olacak

Eski Türkiye olursa koalisyon, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar geri gelecek. Ekonomi duracak, esnaf kapısına kilit vuracak. Ama yeni Türkiye’de istikbal aydınlık olacak, huzur olacak.

Güya öğrenci tableti geri vermiş

Paralel yapının gazeteleri geçen günü bir fotoğraf koymuş. Bunlarda utanma, arlanma yok. Çocuğun biri tablet bilgisayarı iade etmiş. Şu yalana bak ya. Biz tablet bilgisayarı yetiştirmekte zorlanıyoruz. 675 bin daha geliyor. Ardından 10 milyon tablet bilgisayarın ihalesini yapıyoruz.

Geziciler vardı ya, araçları yakıp yıkanlar. Bu gençlik Türkiye’nin gençliği olamaz. Biz molotofla dolaşan gençlik değil elinde tabletiyle dolaşan gençlik istiyoruz.