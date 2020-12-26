CEBR: Çin ekonomisi, 2028'de ABD'yi geçip dünyanın en büyüğü olacak; Türkiye gerileyecek

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Yeni bir rapora göre 2028'e kadar Çin'in ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olması bekleniyor. Türkiye ekonomisinin ise gelecek yıllarda gerileyeceği öngörüldü.

Britanya merkezli danışmanlık şirketi Centre for Economics and Business Research (CEBR) tarafından hazırlanan rapora göre Çin ekonomisi, ABD ekonomisini beklenenden yaklaşık 50 yıl kadar erken geçecek. Bunun gerekçelerinden biri olarak Çin ekonomisinin Koronavirüs pandemisi sırasında daha başarılı bir grafik çizmesi gösterildi.

Raporda ABD ekonomisinin bu sene yüzde 5 daralacağı, Çin ekonomisinin ise yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü. CEBR raporuna göre Çin, 2020'de büyüyen tek büyük ekonomi olacak.

CEBR, pandemi sırasında Çin'in ABD ile arasındaki farkı daralttığını ifade etti.

Raporda Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğuna vurgu yapılırken, liranın dolar karşısında çok fazla değer kaybettiğine dikkat çekildi. CEBR, yüksek enflasyonun Türkiye'de makroekonomik istikrarsızlığın kaynağı olmaya devam edeceğimi ifade etti.

Türkiye'nin ekonomisinin geleceğinde dış politikanın da önemli rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuldu. CEBR, Joe Biden iktidarındaki ABD'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. Raporda "Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları sicilinin de diğer ülkelerle ilişkileri gerebileceği" ifade edildi.

CEBR'e göre Türkiye, geçen sene bulunduğu 19. sıradan 2020 yılında dünyanın en büyük 20. ekonomisi konumuna gerileyecek. CEBR, Türkiye'nin 2021'de 22. sıraya gerileyip 2025'te 18'e yükseleceğini, 2030'dan itibaren ise stabil olarak 20. sırada kalacağını öngördü.