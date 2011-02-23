-CeBIT'İN AÇILIŞINI ERDOĞAN İLE MERKEL YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT, 92 Türk firmasının katılımıyla 1 Mart'ta Almanya'nın Hannover kentinde açılacak. Fuarın resmi açılışı 28 Şubatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Hannover Congress Center'da yapılacak. İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, CeBIT Bilişim Fuarı'nın Partner Ülke Türkiye organizatörü olan İTO, 81 Türk firmasını sektörün devleriyle buluşturacak. 11 firma da bireysel olarak fuara katılacak. Türk firmaları, İTO'nun önderliğinde bilişim ve iletişim sektörünün kalbinin attığı fuarda partner ülke olmanın ayrıcalığıyla yeni iş bağlantıları ve ortaklıklar kuracak. Türk firmalarına 4 bin 600 metrekareden fazla alanda ürünlerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri için gereken tüm altyapı hizmetleri ve desteği de sağlanacak. Aralarında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone Türkiye, Koç Sistem, Vestel, Türksat, Karel, İstanbul Teknopark, ODTÜ, İTÜ Arı Teknokent'in de olduğu firma ve kuruluşlar, Türkiye'nin geldiği son noktayı İTO organizasyonu ile dünyayla paylaşacak. Fuarda Türkiye ile birlikte 68 ülke yer alacak. Ortak Ülke Türkiye'nin açılış töreni ise 1 Martta 12 numaralı Hall'de gerçekleştirilecek. -YENİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK- Sektördeki son gelişmeleri, şebekeleri, üretim teknolojilerini karşılaştırmalı olarak sunması açısından da önem taşıyan CeBIT Bilişim Fuarı, dünyanın en büyük şirket yöneticilerinin de buluşma noktası. CeBIT, aynı zamanda yeni teknolojik ürünlerin de görücüye çıktığı ve teknoloji standartlarının belirlendiği bir platform. Geçen yıl 5 gün içinde yaklaşık 10 trilyon avroluk anlaşma yapılan fuara, her yıl 100'ü aşkın ülkeden 5 bini aşkın basın mensubu katılıyor. Fuarda düzenlenecek konferanslar ve sempozyumlar da firmalara yeni ufuklar açacak. Bu yıl CeBIT Fuarı'nda IBM, 100'üncü yıl kutlaması yapacak ve fuarda önemli etkinlikler düzenleyecek.