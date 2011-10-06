-CeBIT'e 67 ülkeden ziyaretçi bekleniyor İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT Bilişim Eurasia, ''CeBIT Sinerji Zirvesi'' ile beraber Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla başladı. Fuarda, iş dünyasına yönelik bilişim çözümleri ''CeBIT Bilişim Pro'', kamu sektörüne yönelik bilişim çözümleri ''CeBIT Bilişim Gov'', son kullanıcılar için bilişim teknolojileri ''CeBIT Bilişim Life'' ve ziyaretçiler için inovatif bilişim teknolojileri ve ARGE ''CeBIT Bilişim Lab'' olmak üzere ''4 Bölüm Konsepti'' ile bu yıl tüm sektörler için yenilikçi çözümler sergileniyor. Partner ülke Azerbaycan'ın 20'yi aşkın firma ile katıldığı ve 16 farklı ülkeden katılımcı firmanın yer aldığı fuara, 67 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. Sampaş A.Ş'nin, belediyelerin bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını bulut bilişim teknolojisi sayesinde tek merkezden karşılanmasını sağlayan ''Türk Telekom Belbil'' hizmetini tanıttığı fuarda, Sampaş liderliğinde 30 şirketin bir araya gelmesiyle oluşturulan 21. Yüzyılın Akıllı Kentleri Platformu da ''Yerel Yönetimler Bilgi Sistemleri'' ile kentlerin e-dönüşüm sürecindeki çözümlerine ilişkin projeleri ile yer alıyor. Fuarda finans sektörünü temsil eden İş Bankası'nın desteğiyle İstanbul'un finans merkezi olma konusu da zirve kapsamında ele alınacak. Akıllı tahtalardan dokunmatik oylama sistemlerine, interaktif eğitim yazılımları ve tüm sınıfın birbirine entegre olduğu çoklu çalışma ortamlarının yaratılacağı teknolojilerin görülebildiği fuar kapsamında düzenlenen zirve de 4 gün boyunca iş dünyası ve bilişim sektörü profesyonellerine İstanbul'da ICT sektöründeki ''en etkin'' platformu sunacak. -iRobot ilgi gördü- HP Baskı ve Görüntüleme Grubu fuara Exitcom ile birlikte ''geri dönüşüm'' konseptiyle katılıyor. Fuarda e-atık bölümünde yer alan grup, ''Yazıcı Geri Dönüşüm'' kampanyasını da duyurdu. Kampanya kapsamında, eski yazıcısını getirenler, HP'den yeni ve çevreci ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olacak. Fiyatı 900 ile 1.900 lira arasında bulunan yer temizleme robotu ''iRobot''un ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğü fuarda, MEB standında da ''Fatih Projesi''ine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Şişli Belediyesi standında ''sokak uygulaması'' yapılarak ilçedeki bilişim hizmetleri tanıtıldı. Beyoğlu Belediyesi standında da, vatandaşlara yönelik bilişim hizmetleriyle ilgili bilgi veriliyor. -''Dinlenemeyen'' telefon- Fuarda verilen bilgiye göre, Türkiye pazarına 4 ay önce sunulan ''dinlenemeyen'' telefon Enigma T301 TR'yi yüzde 35 satış oranıyla iş adamları ve finans sektörü çalışanları, yüzde 25 oranla siyasetçi ve bürokratlar ve yüzde 20 oranla da kamu yöneticileri tercih etti.