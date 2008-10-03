CeBIT fuarının gündemi KOBİ'ler

İstanbul'u Avrasya'nın 1 numaralı dijital iş platformu haline getiren CeBIT Bilişim Eurasia, bu yıl 7 – 12 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyayı sarsan finansal krizin gölgesinde düzenlenecek olan fuara 70 ülkeden 150 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Fuarda 900'ü aşkın firma kendi ürün ve çözümlerini sergileyecek.



CeBIT'te bu yıl Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nden gelen işadamları ve ticaret odası yetkilileri Türk işadamlarına Avrupa'ya açılması için hazırlanan bir teşvik programının tanıtımını yapacak. Kanada ve Çek Cumhuriyeti`nin ilk kez katılacağı fuara ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hong Kong, İsveç, Kore, Macaristan, Polonya, Rusya, Tayvan ve Türkiye'den firmalar yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek. Giriş ücretinin 20 YTL olarak belirlendiği fuarda üç SIM kartlı telefondan, en hafif bilgisayara en son teknolojiler sergilenecek.



Gündem KOBİ'ler



CeBIT Bilişim Eurasia Genel Koordinatörü Şafak Alpay, bu yıl düzenlenecek fuarda verimliliği artırmak ve KOBİ'lere daha faydalı olabilmek için bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Avrupa'da bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin yüzde 80 oranında verimliliği artırmak için kullanıldığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 10'larda kaldığını söyleyen Alpay, birçok KOBİ'nin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini amaca uygun kullanmadığını ve bu konuda büyük sıkıntı yaşandığını anlattı.



Basit ve doğru anlatım



Alpay, bu yılki fuarda teknolojinin doğru ve verimli kullanımı için basit ve doğru anlatımlarla konferanslar düzenleyeceklerini dile getirdi.



2 milyar doların üzerinde iş hacmi



Geçtiğimiz yıl fuarın 2 milyar doların üzerinde iş hacmi sağladığını dile getiren Alpay, bu yıl da bu rakamın üzerine çıkılmasını beklediklerini kaydetti. Küresel rekabetin gerisinde kalmak istemeyen sanayici ve işadamları için kapsamlı bir bilgilendirme platformu oluşturmak amacıyla bu yıl daha yoğun bir içerik sunacak fuarda, ilk kez KOBİ'ler için de özel bir bölüm yer alıyor.



Krize rağmen yüzde 20 büyüme



İstanbul'un 2012 yılında dünyanın sayılı teknoloji merkezlerinden birisi haline gelmesini beklediklerini de belirten Alpay, "Eğer bir ülkede bilişim sektörü bütün krizlere rağmen minimum yüzde 20 büyüyor ve bir ülkenin girişimcileri, işlerini geliştirmek için bu kadar gayret sarfediyorlarsa İstanbul'un dünyanın sayılı teknoloji merkezlerinden birisi olmaması için hiçbir neden yok. Fuar için ülkemize gelenler İstanbul'a bu işin ticaretini yapmak üzere gelecekler" dedi.



Küresel krizin firmaların harcamalarını kısması anlamına geldiğini anlatan Alpay, "Firma işe üç kişi alacaksa bir kişi alacak ama bilişimden kısıntıya gitmenin pazar kaybı anlamına geleceği için, bunu kompanse etmek için başka yerde çalışan işçinin üretmiş olduğunu ürünü alması gerekecek. Türkiye'deki firmaya 'Senin bu ürünün işime yarar, sen bunu kendi ülkende geliştir bana sat' diyecek. CeBIT, bilişimin geliştirilmesi ve bilişimin diğer sektörlerde kullanılması anlamında Avrasya'nın iş platformu oldu" dedi.



Bilişimin tüm sektörleri etkileyen yatay bir sektör olduğunu söyleyen Alpay, "Bilişim tüm kurumları ilgilendiriyor. Herkes hangi sektörde olursa olsun kullanmak zorunda. Rekabetin aracı 'bilişim' oldu. En hızlı ve en iyi kullanan öne geçiyor" dedi.



Avrupa'yı 5 katlıyoruz



Türkiye'deki bilişim pazarının 2009'da yüzde 22 civarında büyüyeceğine dikkat çeken Alpay, "Avrupa'da büyüme hızı 4.5 dünyada 5.5. Ancak rakamlar hala yeterince yüksek değil. Nüfusu bizimle aynı olan Almanya'nın pazar büyüklüğü 65 milyar dolar. Hacmi büyütmek için uluslararası işbirliği şart, bizde bu zemini fuarda oluşturacağız. Türkiye'nin şansı hem uluslar arası işbirliğiyle hemde kendi içimde büyüme sansına sahip bir yerel pazar olması" dedi.



Bu arada fuarda Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti tarafından Türkiye, Rusya ve Hindistan için hazırlanmış olan bir teşvik programı da tanıtılacak. Türk bilişim şirketlerine Almanya'da iş yapmanın kapısını açacak bu teşvik programı sayesinde Türk firmalara üç farklı şekilde destek sağlanacak.



Ücretsiz olarak pazar ve ürün analizi, satış ve pazarlama planı ve finans desteği yoluyla firmaların AB pazarına girmesi desteklenecek. Bir yıl müddetle Almaya'da çalışacak olan bilişim elemanı bu konularda her türlü danışmanlık hizmetini de ücretsiz alabilecek. Tek koşul ise bu üç paket sayesinde, Avrupa ve Almanya'da ürünün pazarlanmaya başlanması olacak.



İhracat Zirvesi Paneli'nde yeni iş olanakları masaya yatırılacak



TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) ve YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği), Bilişim Zirvesi '08 kapsamında "Yeni Pazarlara Doğru Türk Bilişim Sektörü" temalı bir Bilişim İhracatı Paneli düzenleyecek. TEKOM / TC World Başkanı Michael Fritz'in katılımıyla düzenlenecek fuarda Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık'ın moderatörlüğünde bilişimin yeni ihracat fırsatları, bölge pazarları ve bu pazarlarda iş yapma olanakları yeniden keşfedilecek.



Avrupa Birliği'ne yakın olan ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu bölgesinin merkezinde yer alan Türkiye'nin, coğrafi konumu nedeniyle yazılım ve hizmet ihracatında önemli bir merkez haline gelebileceği düşüncesinden yola çıkarak, bölgenin bilişim merkezi olması yönündeki çalışmalarını son iki yıldır sürdürdüklerini söyleyen TÜBİSAD BaşkanıTuğrul Tekbulut, "Önümüzdeki üç yıl içinde özellikle yazılım ve servis pazarının hızla büyümesini bekliyoruz. Yazılım sektörümüz, gelişmiş ekonomilere oranla küçük ölçekli olmasına rağmen, telekomünikasyon, sağlık, finans, e-devlet çözümleri, insan kaynakları, lojistik yöntemleri gibi, ekonominin çeşitli sektörleri için geliştirdiği çözümlerle çok önemli bir birikime sahip. Bu birikimlerin iç ve dış pazarlara açılması da büyümeyi getirecek etkenlerden bir tanesi. Zirvede tüm bunlara yeni açılımlar sağlayacağız" dedi.



