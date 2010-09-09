-ÇEBİ: MADALYAM ÇİFTE BAYRAM HEDİYESİ İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 74 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Çebi yurda döndü. Selçuk Çebi, Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesiyle birlikte, THY'nin tarifeli uçağıyla Moskova'dan İstanbul'a geldi. Şampiyon güreşçi Çebi'yi Atatürk Havalimanı'nda eşi Kübra, 1 yaşındaki oğlu Yusuf ve kulübü İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşıladı. Şampiyonluk madalyasını oğlu Yusuf'un boynuna takan Selçuk Çebi, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl da Dünya şampiyonu olduğunu, bu yıl aynı başarıyı tekrarladığını dile getirerek, ''1962'de Toledo'da ve 1963'te Helsinki'de Dünya şampiyonu olan Tevfik Kış'tan 47 yıl sonra, üst üste iki Dünya şampiyonluğu kazanan ikinci güreşçi olduğumu öğrendim. Güreş Federasyonuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerine teşekkür ederim. Her zaman bize destek oldular'' dedi. Çebi, Türkiye'nin son günlerde milli takımlar bazında gerek futbol, gerekse basketbolda önemli başarılara imzasını attığını belirterek, ''İnşallah hep böyle gideriz ve ülkemizin adını hep yukarılara taşırız. Bundan sonra hedefim, 2011'de İstanbul'da yapılacak şampiyonada üçüncü kez Dünya şampiyonu olmak ve olimpiyat vizesi almak. Ondan sonra da sırada 2012 Londra Olimpiyatları var. 2011'de İstanbul'da ev sahibi olduğumuz şampiyona için çok çalışmamız gerekiyor. İki sene üst üste Dünya şampiyonu olarak duble şampiyon oldum. Allah nasip ederse futbol tabiriyle İstanbul'da 'hat trick' yapmayı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.