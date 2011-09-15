-Çebi: Haklarını helal etsinler İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 74 kiloda gümüş madalya kazanan Selçuk Çebi, üçüncü kez üst üste dünya şampiyonu olma başarısını kaçırdığı için büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, ''Ailemin, sevdiklerimin, bizi izlemeye gelenlerin boynunu bükmüş hissettim. Haklarını helal etsinler'' dedi. Selçuk Çebi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üçüncü kez üst üste dünya şampiyonu olarak bir ilki başarmak istediğini, ancak bunu başaramamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ikinciliği telafi edeceğini belirten Çebi, ''Hiçbir şey bitmiş değil, Londra Olimpiyatları'nda ülkemize gururlu ve mutlu bir şekilde döneceğiz'' diye konuştu. -Hakeme tepki- Selçuk Çebi, ikinci devrede rakibi için ihtar puanı verilmemesine tepki göstererek, şunları söyledi: ''Buna hiçbir zaman sığınılmaz ama bizim için başarı sadece dünya şampiyonu olmaktı. Ev sahibi olduğumuz şampiyonada, Rusların bu kadar tutulacağını tahmin etmiyordum. Rusların burada hiçbir şampiyonluğu olmadığı için, birini şampiyon etmek zorundaydılar belki de. Ayağımı tutmuştu. Bu nedenle hocalarımdan itiraz etmelerini istedim. Eğer ihtar puanını vermiş olsalardı, uzatma devresini çıkarma şansı yoktu.'' İlk kez Rus güreşçi Roman Vlasov ile karşılaştığını belirten Çebi, Londra'da Rus rakibiyle yeniden karşılaşmak isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise, ''Hem de ilk turda karşılaşmak isterim. Neticede bu bir spor. İki yumurtadan birisi kırılacaktı'' diye konuştu. - ''Tüm şampiyonluklarıma bedel olacaktı'' - Selçuk Çebi, İstanbul'un ev sahipliğindeki şampiyonada altın madalyaya ulaşamamanın üzüntüsünü ise şu sözlerle dile getirdi: ''Danimarka'da, Rusya'da bayrağımızı göndere çıkarmıştım. Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak isterdim. Diyebilirim ki, hiç kimse benim kadar bunu isteyemezdi. Tüm şampiyonluklarıma bedel olacaktı. Keşke burada şampiyon olsaydım.''