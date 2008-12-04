Çeber'in ölümüne bahane!

Komisyon: Çeber'e kötü muamele yapılmış

İnsan Hakları komisyonu Başkanvekili MHP’li Mehmet Ekici, işkence sonucu yaşamını yitiren Engin Çeber için ‘Dev Sol Örgütünün polisi gördüğünüz andan itibaren her konuda direnin talimatı var. Çeber’in kafasında şişlik böyle bir şekilde olmuş olabilir’ dedi. DTP’li Birdal, bu sözlere tepki gösterdiTBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bugünkü toplantısında, Komisyon Başkanvekili MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ile DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal tartıştı.Komisyon, AKP Mersin Milletvekili Zafer Üskül başkanlığında, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.Toplantıda, Engin Çeber’in Metris Cezaevinde işkence sonucu ölümü üzerine kurulan alt komsiyonun hazırladığı rapor, DTP’li Birdal’ın muhalefetiyle, oy çokluğuyla kabul edildi.Alınan bilgiye göre, toplantıda, MHP’li Ekici ile DTP’li Birdal arasında tartışma yaşandı. Ekici, Dev-Sol örgütünün, "Polisi gördüğünüz andan itibaren, her konuda direnin" şeklinde bir talimatı olduğunu söyleyerek, "Engin Çeber’in cezaevine teslim edildiğinde kafasında olan şişlik, böyle bir müdahale anında olmuş olabilir. Bunların da tespit edilerek, raporun daha objektif yazılması gerekir" dedi.Devletin işkence ve kötü muamele yapmamak, buna tabi olanları takip etmek gibi bir görevi ve sorumluluğu olduğu kadar, kişilerin de devlete karşı mükellefiyetleri olduğunu kaydeden Mehmet Ekici, "Bu orantı doğru kurulamadığı takdirde sıkıntı olur. Engin Çeber konusunda; olayın bir eylem bölümü, bir de kötü muameleye uğradığı kısım var. Bu iki bölümün, birbirinden ayrılarak, raporda çok daha net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Sapla samanı birbirinden ayırmalıyız" diye konuştu.Ekici’nin bu sözlerine tepki gösteren Akın Birdal ise evrensel insan hakları ve savaş hukukunda bile işkencenin insanlığa karşı bir suç olduğunun tespit edildiğini bildirdi.Barışcıl bir eylemde gözaltına alınan birisinin direnme hakkı olduğunu belirten Birdal, "İnsan hakları hukuku, zaten direnme hakkının meşruiyetinden çıkıyor. O nedenle, işkence insanlığa karşı bir suçtur. Bu suç, hiç bir şekilde savunulamaz" dedi.Komisyon Başkanı Zafer Üskül de devletin kendini koruma hakkı bulunduğunu ifade ederek, "O nedenle de devlet, kendi meşruiyetini koruyacaktır" diye konuştu.Zafer Üskül, 22 Temmuz 2007-3 Aralık 2008 tarihleri arasında, komisyona 2 bin 814 başvuru yapıldığını, bu başvuruların 1974’ünün sonuçlandırıldığını söyledi.Komisyonda, Üskül’ün, 25-26 Mayıs 2009’da Ermenistan’ın Başkenti Erivan’da yapılacak, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ile Orta Asya ülkelerinin ombudsmanlarını biraraya getirecek "İfade Özgürlüğü ve Adil Yargılama" konulu uluslararası konferansa katılması da kararlaştırıldı. Bu karara, MHP’li Ekici karşı çıktı.Komisyon Başkanı Zafer Üskül’ün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 60. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince ortaklaşa düzenlenecek panele konuşmacı olarak katılması kararı da alındı.Zafer Üskül’ün, Hüseyin Üzmez’in, 16 Aralıkta, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmasına katılması konusundaki gündem maddesi de görüşüldü. Ancak, aynı gün TBMM Genel Kurulunda, 2009 Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmeye başlanacak olması nedeniyle, daha sonraki toplantıya katılması kararı alındı.