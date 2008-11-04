Çeber'in ölümüne 6 tutuklama

İşkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber'in soruşturması kapsamında 6 infaz koruma memuru tutuklandı. Metris Cezaevi'nde görevli 6 infaz koruma memuru dün akşam saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.Soruşturmayı yürüten savcı Cevdet Doğan'a verdikleri ifadenin ardından 6 görevli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'ye ifade veren infaz koruma müdürü F.K. (38), "Görevi ihmalden ölüme sebebiyet verme" suçundan, diğer infaz koruma memurları S.A. (52), Y.U. (46), M. C. (46), S.E. (37) ve N.K. (43) "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "yaralanmaya sebebiyet verecek şekilde kişiye eziyet etme" suçlarından tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi.Öte yandan, soruşturma kapsamında Engin Çeber ile gözaltına alınan 3 arkadaşının 24 Ekim 2008 tarihinde Bakırköy Adliyesi'nde 97 polis memuruyla yüzleştirilmesine raporlu oldukları için katılamayan 5 polis memuru daha adliyeye geldi. Çeber'in üç arkadaşıyla savcının odasında yüzleştirilen beş polis memuru da teşhis edilmedi. Çeber Ailesi'nin avukatı Taylan Tanay, polisler açısından teşhis işleminin bittiğini söyledi.