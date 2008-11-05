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Çeber'i öldüren gardiyanlara yasal şefkat!

Engin Çeber'in işkenceyle öldürülmesi davasında tutuklanan infaz memurları, işkenceden değil yaralamadan tutuklandı. Yaralamada ceza 12 yıl, işkencede ise ağırlaştır

05 Kasım 2008 02:00

Engin Çeber’in işkenceyle öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 infaz koruma memurunun “işkenceyle ölüme sebebiyet vermek” yerine, kısa sürede cezaevinden çıkmalarını sağlayacak, “yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermek”le suçlandığı ortaya çıktı.

Bakırköy Başsavcılığı, önceki gün 6 infaz koruma memurunu tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme memurları tutukladı.
Ancak, infaz koruma memurlarının beklenildiği gibi, TCK’nın “işkence” suçunu düzenleyen maddesi uyarınca tutuklanmadığı ortaya çıktı. Başsavcılığın, infaz koruma memurlarını, TCK’nın 86. maddesinde yer alan “kasten yaralama” ve 87. maddesinde yer alan “kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermek” suçuyla mahkemeye sevk ettiği anlaşıldı.
Savcılık, zanlıların “yaralama” suçunu işlediklerini bildiren yazının yanına “işkence ve eziyet” notunu düşmekle yetindi. Ancak, tutuklama kararlarına “işkence ve eziyet” değil, yaralama suçu etken oluşturdu.

Çeber cinayetinde 6 tutuklama

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TCK’nın 86. maddesine göre, kasten yaralama suçunu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Suçun kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı veya kamu görevini yürüten kişi tarafından işlenmesi halinde ise sanığa 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası veriliyor.
TCK’nın 87. maddesine göre ise kasten yaraladığı kişinin ölümüne sebebiyet verenler 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Öldürülen kişinin vücudunda kırık varsa, ceza 12 yıldan 16 yıla kadar hapis şeklinde artıyor.
TCK’nın 95. maddesine göre, “işkenceyle öldürme” suçunu işleyen kişilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerekiyor.

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