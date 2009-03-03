Çeber'e işkence kaydı son anda kurtarılmış

Engin Çeber’in işkence sonucu yaşamını yitirdiği cezaevinde kayıt yapan sistemin devre dışı bırakıldığı ve kayıtların çoğunun silindiği ortaya çıktı. Üç gün daha geç kalınsa, işkence görüntüleri de ortadan kaldırılacaktı.



Engin Çeber'in işkenceyle ölümüyle ilgili davada dosyaya giren belgeler yeni bir skandalı daha ortaya çıkarttı. Çeber'in ölümü üzerine Metris Cezaevi'ne giden Adalet Bakanlığı müfettişleri, ilk iş olarak kamera kayıtlarını izlemeye aldı.



91 günlük kayıt ortada yok



Müfettişler, kesintisiz enerji kaynağı ile beslenen ve 100 gün aralıksız kayıt yapılan sistemin manuel olarak, başka bir deyişle elle müdahale edilerek, devre dışı bırakıldığını tespit etti.



Müfettişlere göre, kayıtlar 9 güne düşürülmüş ve ilk gün giren görüntüden itibaren kayıt silinmişti.



Üç gün daha geç kalınsa...



Hard disc’i incelemeye alan müfettişler, 3 gün daha gecikmeleri halinde Engin Çeber'e yapılan kötü muamelenin görüntülerinin silineceğini belirleyince, kayıtlara el konuldu.



Müdürün bilgisi dahilinde



Adalet Bakanlığı’nın büyük harcamalarla kurduğu sisteme hiçbir koşulda müdahale edilmemesi gerekiyor.



Çeber'in avukatları, cezaevi müdürlerinden Fuat Karaosmanoğlu'nun ifadesinde görüntüleri izlediğini söylediğini hatırlatıyorlar.



Görüntülerin sistem odasından izlenebileceğine dikkat çeken avukatlar, cezaevi müdürünün de bu durumdan haberdar oluduğunu idda ediyorlar.



Avukatlar, gardiyanların sürekli olarak koridorlarda sopalarla dolaşmasının da kayıtların siilindiğini bilmelerinin verdiği rahatlıktan kaynaklandığını görüşündeler.



Çeber'in ölümüyle ilgili olarak 60 kişi, 4 Mart'ta ikinci kez hakim karşısına çıkacak.



