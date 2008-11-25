Çeber sanıklarına müebbet

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Cevdet Doğan'ın hazırladığı Engin Çeber iddianamesi, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianemede; Metris Cezaevi'nde görevli, üçü müdür, 42 infaz koruma memuru, dört jandarma ve bir doktorla İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde çalışan 13 polis; toplamda, 60 şüpheli yer alıyor.



Tutuklu sanıklardan Metris Cezaevi Nöbetçi Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ile Çeber'e 7 Ekim'de işkence yapan infaz koruma memurları Sami Ergazi, Nihat Kızılkaya ile Selahattin Apaydın hakkında, 'ağırlaştırılmış işkenceyi' düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 95/4. maddesine göre müebbet hapis cezası istendi.



Karaosmanoğlu ve Kızılkaya hakkında ayrıca, 'görevi ihmal'; Ergazi hakkındaysa 'suçu bildirmeme' suçlarından da işlem yapıldı. Bu sanıklar halen tutuklu bulunuyor.



Bu arada Çeber ve üç arkadaşına, hem Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Caddesi'nde ve İstinye Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde 'eziyet' eden 13 polise de beş yıla kadar hapis istenildi. Sanık polislerden biri de, Çeber'in arkadaşı Aysu Baykal'a karakolda darp ve hakarette bulunan kadın polis Aliye Uçak.



Doktora da 10 yıl hapis



Bu arada, Çeber hakkında 'sahte rapor' verdiği saptanan cezaevi doktoru Yemliha Söymez hakkında da TCK'nin 210. maddesine göre, 'gerçeğe aykırı belge düzenlemekten' 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Çeber ile Özgür Karakaya ve Cihan Gün'ü, tutuklu olarak getirildikleri Metris Cezaevi'nde dövdükleri saptanan dört jandarma görevlisi hakkında da 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ayrıca 27 infaz koruma memuru hakkında 'suçu bildirmeme', beşi hakkında 'görevi kötüye kullanma', biri hakkında her iki suçtan, biiri hakkında 'kasten yaralama', üçü hakkında 'eziyet', biri hakkında da hem 'kasten yaralama' hem de 'eziyet' suçlarından dava açıldı.

60 sanık hakkında, toplamda dört müebbet hapis ve 303.5 yıl hapis cezası isteniyor.



İdddianameye göre; 'suç yeri' olarak üç adres gösteriliyor. Bunlar; Çeber ve arkadaşlarının, basın açıklaması yaparken dövülerek gözaltına alındıkları Sarıyer Dentbent Mahallesi Akgün Caddesi, götürüldükleri İstinye Muhsin Bodur Polis Merkezi ile tutuklu olarak konuldukları Metris 1 ve 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi...



İddianamede; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin (İHAM) Türkiye aleyhindeki kararlarına yer verildi. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İAHS), "Hiç kimse işkenceye ve insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve işlemlere tabi tutulamaz" şeklindeki 3. maddesine ilişkin karara bağlanmış 'Günaydın', 'Soner ve Diğerleri', 'Hazırcı ve Diğerleri', 'Akdoğdu', 'Mustafa Akbulut', 'Güzel Şahin ve Diğerleri', 'Kurnaz ve Diğerleri', 'Yücel', 'Özgür ve Çamlı', 'Diri', 'Hacı Özen' dosyaları örnek gösterildi.



İddianamede, 'işkence' suçunun düzenlediği TCK'nin 94. maddesine göre, 'bir şahsa fiilinden ötürü cezalandırmak amacı ile, bilgi veya itiraf elde edebilmek için yapılan kötü muamele' diye tanımlandığı, ancak İHAM'deki 'Özgür ve Çamlı', 'Yücel' ile 'Kurnaz ve Diğerleri' davalarında verilen kararlarına, anayasa hükmü gereği, öncelik verildiği belirtildi. Yine ayrıca, cezaevlerinde günlük sayımlarda ayağa kalkmayı ve ismini söylemeyi reddettiği için işkenceye maruz kalındığı iddiasını karara bağlayan 'Diri' davasıa atıfta bulunularak, işkence ve eziyet suçu değerlendirilmesi yapıldı. Yine 'Hacı Özen' davası kararından yola çıkılarak karar; yeterince sağlam, açık, tutarlı ve aski ispat edilmez varsayımlar ışığında karar verildi.

