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Çeber, öldüren darbeyi cezaevinde almış

Adli Tıp raporuna göre, Engin Çeber başına öldüren darbeyi ölmeden beş gün önce cezaevindeyken almış

15 Kasım 2008 02:00

Gözaltına alındığı karakolda ve 10 gün kaldığı cezaevinde gördüğü gördüğü işkence sonucu öldüğü ileri sürülen Engin Çeber’in, ölümünün ardından hazırlanan 9 sayfalık Adli Tıp Raporu, dün İstanbul Barosu’nda düzenlenen toplantıda basına dağıtıldı.

Rapora göre, Çeber başına öldüren darbeyi, ölmeden 5 gün önce cezaevindeyken almış.

Türk Ceza Hukuku Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Demir, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Ebru Timtik ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in katıldığı toplantıya Engin Çeber’in babası Ali Çeber de katıldı. Ali Çeber, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in kendisini telefonla başsağlığı için aradığında "Rapor kesinleşirse sorumlular TCK’nın 94 ve 95’inci maddesine göre ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile yargılanacak" dediğini öne sürerek, "Bakan Şahin’den sözünü tutmasını bekliyorum. Suç işleyen cezalandırılırsa, işkencenin önüne geçilebilir" diye konuştu.

Adli Tıp Raporu’na göre Engin Çeber’in ölümünden 4-5 gün önce beyin kanaması geçirdiğini açıklayan Dr. Hüseyin Demirdizen, "O süre içerisinde cezaevinde olduğunu düşünürsek kanama ile baş başa ve tanıkların ifadelerinden de anlaşılacağı kadarıyla da hastaneye getirilene kadar da değişik zaman ve şekillerde kötü muameleye maruz kalmış" dedi. 


Kesin rapor: Çeber işkenceden öldü

Metris’te Çeber’e işkence temizliği

30 santim morluk

Basına dağıtılan raporun sonuç bölümünde Engin Çeber’in sol kalçadan uyluğa uzanan yaklaşık 30 x 17 santimetre ölçüsünde morluk olduğu, vücutta dış ve iç muayenede tanımlanan diğer tüm yaraların ve ölüme yol açan beyin kanamasının ise ölümden 4-5 gün önce meydana geldiği belirtildi. Raporda, "(...)Yaralar kaba dayak olarak bilinen işkence yöntemi bulguları ile uyumludur" ifadesine de yer verildi.

Dayak kurbanı

Engin Çeber’in gördüğü kötü muamele sonucu Metris Cezaevi’nde ölmesinin ardından biri doktor 19 cezaevi görevlisi açığa alınmıştı. Bir cezaevi müdürü, bir başgardiyan ve 4 infaz koruma memuru tutuklanmıştı. 35 polis ise sorgulanmıştı. İşkenceyi kabul eden Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çeber’in ailesinden özür dilemişti.

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