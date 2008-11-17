Çeber iddianamesinde 60 şüpheli

Metris Cezaevi'nde “işkence” ve “kötü muamele” sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber'in ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Başsavcılığın yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, jandarma, polis ve cezaevi görevlisi 60 kişinin “şüpheli” olarak yer aldığı öğrenildi.

Şüphelilerden bazılarının “işkence” ve “kötü muamele” gibi suçlardan cezalandırılmasının istendiği iddianamede, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına da atıfta bulunuldu.



Toplam 24 sayfadan oluşan iddianamenin, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildiği öğrenildi.





