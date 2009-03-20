Çeber davasında avukatlara suçlama

Müdahil avukatların tutumunu gerekçe göstererek Çeber davasından çekilmeyi talep neden 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu isteği reddedilirken, üst mahkeme avukatları suçlayan bir açıklama yaptı.





Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkence ile ölümüyle ilgili davaya bakan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, davadan çekilme talebi kabul edilmedi.



Çekilme kararının yasaya uygun olup olmadığını değerlendirmesi gereken üst mahkeme ilginç bir karara da imza attı. Müdahil avukatların suçlandığı kararda, bir kısım mihrakların siyasi ve ideolojik hesaplar içine girdikleri savunuldu.



14 Ağır Ceza Mahkemesi, Engin Çeber'in Metris Cezaevi’nde işkence sonucu ölümüyle ilgili davada, müdahil avukatların tutumunu gerekçe göstererek çekilme talebinde bulunmuştu. Karar bir üst mahkeme tarafından yerinde bulunmadı.



Çekilme kararının hukuka ve yasaya uygun olup olmadığına ilişkin karar vermesi gereken mahkeme heyetinin, müdahil avukatları suçlayarak ilginç bir değerlendirme yaptı.



15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı şöyle:



Bu tür davalarda sıkça rastlandığı üzere, yargılamayı hukuk boyutundan çıkarıp siyasi zemine çekmek isteyen bir kısım mihrakların, mahkeme heyetine baskı kurma yoluna gittikleri bilinmektedir. Yargılamanın bir an önce bitmesine engel olarak, siyasi ve ideolojik hesaplar içine girdikleri, mahkeme heyetinin buna izin vermemesi üzerine de mahkemenin tarafsızlığı konusunda iddialarda bulundukları görülmüştür. İddialar tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Dosyadan çekilmeyi gerektirecek herhangi bir neden yoktur.



