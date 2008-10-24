Çeber davasında 15 polis teşhis edildi

Engin Çeber'in ölümüyle ilgili yüzleştirme ve teşhis için Bakırköy Adliyesi'ne getirilen İstinye Polis Merkezi'nde görevli 97 polisten 15'i tanıklar tarafından teşhis edildi.Engin Çeber'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstinye Polis Merkezi'nde görevli 97 polis, yüzleştirme ve teşhis için Bakırköy adliyesi'ne getirildi.Engin Çeber’in ölümüyle ilgili soruşturmada , Çeber’in arkadaşları Aysu Bakkal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya ile yüzleştirilen 97 polisten 15’i tanıklar tarafından teşhis edildiYüzleştirme sırasında Cumhuriyet Savcısı Cevdet Doğan'ın da hazır bulundu. Teşhis edilen polislerin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.Sarıyer'de dergi satarken gözaltına alınan Çeber'in Metris Cezaevi ve İstinye Polis Merkezi'nde uğradığı işkence sonucu öldüğü öne sürülüyor.