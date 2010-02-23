Çeber davası: Tokatla işkence olmaz

T24 - Engin Çeber'in cezaevinde ölümü davasında tutuklu infaz koruma başmemurunun avukatı 'İki tokatla işkence olmaz' diye savunma yaptı.



Metris Cezaevi’nde işkence sonucu hayatını kaybeden Engin Çeber davasında dün ‘işkence’ savunması vardı. Metris Cezaevi İnfaz Koruma Başmemuru Nihat Kızılkaya’nın avukatı Recep Onaran, “Mahkûmların iddia ettiği gibi müvekkilim Engin Çeber’e iki tokat dahi atmış olsa bile bu işkenceye girmez. Bir avuç içiyle tokat vurmak ölüme neden olamaz” diyerek tahliye istedi. Dosya mütalaa vermesi için savcıya gönderilerek duruşma ertelendi.





Başka bir savcı çıktı



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Çise, Nihat Kızılkaya, Sami Ergazi, Fuat Karaosmanoğlu, Selahattin Apaydın ve Yavuz Uzun ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, duruşma savcısının bir yakınının ölümü üzerine mazeret izni aldığını anlatarak, bu nedenle duruşmaya başka bir savcının çıktığını dile getirdi. Görüşü sorulan savcı, dosyanın incelenmek üzere tarafına gönderilmesini ve sanıkların suçun niteliği bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Tutuklu sanık infaz koruma baş memuru Nihat Kızılkaya’nın avukatı Recep Onaran ise Çeber’le aynı koğuşta kalan mahkûmların Kızılkaya’nın Çeber’e vurduğuna dair ifade vermediklerini belirterek, şöyle dedi:



“Sanık Yılmaz Aydoğdu müvekkilim Nihat Kızılkaya’nın Çeber’e, iki tokat attığını iddia etmiştir. Bir avuç içiyle tokat vurmanın işkence olması, ölüme neden olması mümkün değil. İşkence suçunun oluşması için eylemin sistematik ve sürekli olması gerekir. Böyle bir durum yok.”



Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında ‘zorla getirme müzekkeresi’ çıkarılmasına karar verip, duruşmayı 12 Nisan’a erteledi. Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde toplanan yaklaşık 30 kişi ‘Ferhat’ı vuranlar, Engin’i katledenler cezalandırılsın, adalet istiyoruz’ pankartı taşıdı. Gösteriye, polis kurşunuyla Bahçelievler’de vurulan Ferhat Gerçek de katıldı.





