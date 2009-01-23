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Çeber davası sanıkları zorla getirilecek

Engin Çeber'in öldürülmesi davasına katılmayan 13 polis, mahkemeye zorla getirilecek.

23 Ocak 2009 02:00

Engin Çeber'in, Metris Cezaevi'nde işkence ve kötü muamele sonucu ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 60 kamu görevlisinden duruşmaya gelmeyen 13 polisin zorla getirilmesine karar verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu yargılanan ve olay tarihinde Metris Cezaevi İkinci Müdürü olan Fuat Karaosmanoğlu ve infaz koruma memurları Sebahattin Apaydın, Murat Çise, Sami Ergazi, Nihat Kızılkaya, Yavuz Uzun getirildi. Bu kişilerin dışında bazı tutuksuz sanıklar ile Engin Çeber'in babası Ali Tekin, kız kardeşi Şerife Çeber de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar arasında bulunan 13 polis ise duruşmaya gelmedi. 

Baş gardiyan işkenceyi anlattı

Bazı sanıklar ile müştekilerin ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya kısa süre ara verildi. Daha sonra ara kararı açıklayan Mahkeme Heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık 13 polisin zorla getirilmesine karar verdi.

Çeber'in tutuklu olarak kaldığı Metris Cezaevi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinin de duruşma salonunda, LCD ekranda izlenmesine hükmeden Heyet, bir sonraki duruşmayı 4 Mart 2009'a bıraktı.

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