Çeber davası sanıkları zorla getirilecek

Baş gardiyan işkenceyi anlattı

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu yargılanan ve olay tarihinde Metris Cezaevi İkinci Müdürü olan Fuat Karaosmanoğlu ve infaz koruma memurları Sebahattin Apaydın, Murat Çise, Sami Ergazi, Nihat Kızılkaya, Yavuz Uzun getirildi. Bu kişilerin dışında bazı tutuksuz sanıklar ile Engin Çeber'in babası Ali Tekin, kız kardeşi Şerife Çeber de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar arasında bulunan 13 polis ise duruşmaya gelmedi.Bazı sanıklar ile müştekilerin ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya kısa süre ara verildi. Daha sonra ara kararı açıklayan Mahkeme Heyeti, duruşmaya gelmeyen sanık 13 polisin zorla getirilmesine karar verdi.Çeber'in tutuklu olarak kaldığı Metris Cezaevi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinin de duruşma salonunda, LCD ekranda izlenmesine hükmeden Heyet, bir sonraki duruşmayı 4 Mart 2009'a bıraktı.