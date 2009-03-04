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Çeber cinayetinde başgardiyana sahte belge

Engin Çeber'in ölümüyle ilgili davanın bir numaralı sanığı Başgardiyan Selahattin Apaydın'a geçmişe dönük izin belgesi düzenlenmiş

04 Mart 2009 02:00

Engin Çeber'in ölümüyle ilgili dava dosyasına giren bir belge, yeni bir skandalı daha ortaya çıkarttı. Davanın bir numaralı sanığı Başgardiyan Selahattin Apaydın'a geçmişe dönük olarak izin belgesi düzenlendiği belirlendi.

Metris Cezaevi İnfaz Koruma Baş Memuru Selahattin Apaydın, Engin Çeber davasının bir numaralı sanığı.

İddianamade, Çeber'in kafasını önce koğuş duvarına, ardından da demir kapıya birkaç kez vurduğu öne sürülen Apaydın'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Dava dosyasında Apaydın'a ait bir dilekçe dikkat çekiyor. Apaydın dilekçesinde, "2007 yılına ait iznimin 27 gününü 28 eylül 2008 tarihinden itibaren kullanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ediyorum" diyor.

Apaydın'a aynı gün izin veriliyor ve Engin Çeber cezaevine getirilmeden bir gün önce izne çıkmış olarak gösteriliyor.

Ancak soruşturma sırasında cezaevinin kamera kayıtlarını inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, 7 Ekim'de Çeber'in dövüldüğü B-8 koğuşuna giren infaz koruma memurları arasında Selahattin Apaydın'ın da bulunduğunu saptadı.

Ardından Başgardiyan Yılmaz Aydoğdu ve koğuştaki adli tutukluların ifadesini alan savcılık, Apaydın'ın o günü izinli değil, görevinin başında olduğunu belirledi. 

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