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Dünya

Cebelitarık'ta göçmen dramı: 8 ölü, 11 kayıp

21 Eylül 2009 00:01

İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı yakınlarındaki Maydanoz (Perejil) adasında batan kaçak göçmen taşıyan bir tekneden bu zamana kadar 11 kişi kurtulurken, 8 kişinin cesetine ulaşıldığı, en az 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Maydanoz Adası yakınlarında geçtiğimiz cumartesi günü sabahı meydana gelen olaydan sonra İspanya ve Fas'ın askeri ve sivil birliklerine bağlı ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonrasında şimdiye kadar 7'si kadın olmak üzere toplam 8 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Kurtarılan 11 kişinin teknede en az 30 kişinin olduğunu söylemesi üzerine arama çalışmalarına devam edilirken, teknede 3 bebeğin de olduğu iddia ediliyor. Verilen bilgilerde, teknede bulunan kaçakların hepsinin orta Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi.

Bu arada 2009 yılında deniz yoluyla Afrika'dan İspanya'ya doğru olan kaçak göç sırasında ölenlerin sayısının son olayla birlikte yaklaşık 75'i bulduğu ifade edildi.

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