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Dünya

Cebe ceza rekoru Portekiz’in

AB ülkelerinde araçta seyir halindeyken ceple konuşmanın cezası 600 Euro’ya çıktı. Ceple konuşan sürücüye ceza rekoru Portekiz’in.

09 Eylül 2008 03:00

Cep telefonu kulaklığı üreticisi Jabra tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinde araçta seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmanın cezası 600 Euro’ya kadar çıkıyor.

Birçok Avrupa ülkesi seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere yüksek para cezası veriyor. En yüksek para cezası uygulayan ülke ise 600 Euro ile Portekiz. Portekiz’i 584 Euro ile İtalya, 501 Euro ile Norveç izliyor.

Araştırmaya göre Türkiye 1.5 Euro para cezası uygulayan Rusya’dan sonra yaklaşık 29 Euro’luk (55 YTL) ceza bedeli ile en düşük para cezası uygulayan ülke oldu. Araştırmada Türkiye’nin yeni yıl itibariyle uygulamaya koyduğu artırılmış para cezalarına rağmen, Avrupa ülkeleri arasında en az para cezası uygulayan ülkelerin başında geldiği dikkat çekiyor.

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